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南台中家扶中心助學工程起跑 募款450萬助470名孩子

阿誠在家扶及助學人幫忙下成長與就學，期許將來有能力要回饋社會。（南台中家扶提供）

阿誠在家扶及助學人幫忙下成長與就學，期許將來有能力要回饋社會。（南台中家扶提供）

2024/07/03 17:53

〔記者蔡淑媛／台中報導〕南台中家扶啟動愛心助學工程，邀請大眾挹注獎學金，目標經費450萬元，幫助470名家扶孩子，能透過教育脫貧、翻轉人生。

國立大學法律系4年級的阿誠，從小由爸爸獨力帶大，爸爸因為洗腎等重病，有極重度身心障礙證明，無法外出就業，家中經濟主要由社福單位協助，儘管身體不舒服，爸爸對於阿誠的教導與關心從未減少，父子倆感情很好。

阿誠說，對於社會萬象很有興趣及想法，想要追求公平正義而就讀法律系，希望未來能進入學術界，認為法律是一門很深奧且具挑戰的領域，曾與同學一起辦理研討會，也參與系上營隊籌辦，善用時間累積不同學習經驗，目前他正準備研究所與律師考試，感謝家扶及助學人的陪伴，期許自己將來有能力一定要回饋社會。

愛教育國際蘭馨交流協會創會長，也是南台中家扶中心榮譽主委的陳昭舒表示，暑假過後就是新學期開始，生活貧困的家庭就要為學費煩惱，因此在協會創立週年，率先捐出獎學金25萬元，希望拋磚引玉。

南台中家扶中心主任蕭舜鴻表示，113學年度第一學期目標450萬元獎學金，提供給150名大專和碩班、100名高中職同學、220名國中小同學，即日起線上捐款獎學金單筆滿1500元（定期定額亦可獲得），贈送精緻茶品乙份。

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