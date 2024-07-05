響應臺南400 109人百箏合演週六磅礡登場

晨園琴箏結合各地筝樂團、筝友，將展開百人大合奏的演出。（郭育廷提供）

2024/07/05 16:49

〔記者吳俊鋒／台南報導〕響應「臺南400」，府城知名的藝文團隊-晨園琴箏社，號召在地箏樂團，以及邀請各縣市箏樂團與獨立箏友等共109人，將於本月6日在歸仁展開百箏大合奏，尤其進行的是創作曲《琴雨弄夏荷》世界首演，邀請民眾一起來見證這場盛會。

晨園琴箏社長郭育廷表示，「百箏合奏‧世界首演」的陣容龐大，將有109人在歸仁文化中心聯手獻藝，年齡層從國小學子至70歲以上長輩，老中青齊彈，喜迎臺南400盛事，也展現古箏技藝薪傳、推廣的成果。

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郭育廷說，百箏合奏是「臺南400‧箏和鳴」系列活動之一，週六下午2點先在演藝廳進行的是「九龍戲珠箏和鳴」聯合音樂會，購票進場，聚集北、中、南9個團隊，接力登台，各自獻上1首樂曲，呈現多元的風格，也可見到琴藝精緻的發揮。

九龍戲珠箏和鳴的演出包含李楓、華翎箏藝、宛意箏樂坊、晨園琴箏社、陽明古箏社、絃藝箏樂團、鳳凰箏樂團、臺藝箏樂團，以及菁菁老師古箏教室等。

傍晚5點30分，再加入南園Hakka箏樂團、台北正心箏樂團、曾琴箏藝等團隊，以及全國各地個別報名的箏友們，展開百箏大合演，免費開放觀賞。

百箏大合演的曲子，長約6分鐘，由郭育廷創作，靈感來自台南白河蓮花季，「雨水紛落於荷、古箏琴音悠悠」，寓意深遠。

本月7日則在台南文化創意產業園區進行「客家曲韻與箏樂的交織與創響」，由古箏名家臺藝大教授張儷瓊與南園Hakka箏樂團長徐中南等2位講師，以及集作曲、指揮、彈箏於一身的前台南民管總監李進輝1名與談人，就編創樂曲想法互相激盪，也會現場示範。

郭育廷強調，這次的古箏系列活動，能邀請當北、中、南3位大師魏德棟、施清介與李進輝等擔任藝術顧問，當逾2000年歷史的古箏，遇上人文薈萃的古都，欣逢臺南400的當下，會碰撞出什麼火花，歡迎大家來聆賞。

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