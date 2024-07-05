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多納部落黑米輕旅行7/13登場 陳其邁邀見證人間仙境

茂林區公所為推廣文化及發展觀光，7月到10月舉辦黑米輕旅行活動，讓遊客能夠導覽多納部落並進行不同的文化體驗。（記者王榮祥翻攝）

茂林區公所為推廣文化及發展觀光，7月到10月舉辦黑米輕旅行活動，讓遊客能夠導覽多納部落並進行不同的文化體驗。（記者王榮祥翻攝）

2024/07/05 16:47

〔記者王榮祥／高雄報導〕「多納部落祭典活動黑米輕旅行」7月13日起登場，高雄市長陳其邁今特地穿著族服為活動代言，邀請全台民眾7月到10月間、每月第2個週末來茂林走一走，見證人間仙境的好山好水。

陳其邁致詞時提及，過去曾到原民會主委阿布斯家中做客，對比市區中要看到一隻蝴蝶都難，在茂林滿山滿谷都是蝴蝶翩翩起舞，壯觀又美麗。且茂林區只要經過新威大橋就可抵達，離市區較近，是高雄的後花園，盛讚茂林簡直是人間仙境、寶地。

他表示，茂林區每年遊客多達30萬人次，針對地方想要建造物產館，專門放置茂林的農特產品，陳其邁爽快答應，並承諾挺族人不會手軟，不管是情人谷、露營區，都會在9月前處理規劃好。

高市原民會說明，「多納部落祭典活動黑米輕旅行」於7月到10月、每月第2個週末，舉辦部落走讀、黑米田園樂、DIY闖關體驗以及寫生彩繪活動，除帶領民眾導覽多納部落並進行文化體驗，也讓民眾能夠實際下田體驗採收黑小米、傳統腳踩脫殼、製作黑小米束、彩繪花盆及種植黑米等，帶給遊客新鮮有趣的全新旅遊體驗。

多納部落於7月13日晚上舉辦「黑米傳情」活動，重現原民地區的傳統社會裡，年輕男子藉由黑米束傳遞愛慕之情，也讓雙方家人互相交流認識的過程，藉此傳承並推廣多納部落的黑米文化，詳情可參閱高市茂林區公所網站臉書粉絲專頁

陳其邁身穿族服黑米輕旅行代言，邀民眾來茂林見證人間仙境。（記者王榮祥翻攝）

陳其邁身穿族服黑米輕旅行代言，邀民眾來茂林見證人間仙境。（記者王榮祥翻攝）

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