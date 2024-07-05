違規抽菸挨罰人數逐年攀升 北市研議建置禁菸地圖

台北市禁菸場所吸菸人數逐年攀升。（資料照）

2024/07/05 16:51

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市禁菸場所吸菸人數逐年攀升，據市府統計，禁菸區違規抽菸人數，從2021年裁罰329名，2023年增加為652名，其中，非本國籍裁罰人總數比例從2021年1％，2023年已飆升到8％，台北市議員何孟樺建議推動多語互動式禁菸地圖、設置在市府各大網站及APP。台北市衛生局說，將共同研議建置以「圖層」形式呈現禁菸場所的多語互動式禁菸地圖。

台北市衛生局回應，近年非本國籍人士於禁菸區抽菸比例攀升，主因是《菸害防制法》僅將部分戶外場所納入禁菸場所規範，但2022年1月1日起，衛生局依法公告北捷西門站出口及台北車站周邊除吸菸區外，為全面禁止吸菸場所，禁菸區違規抽菸可開罰2000元至1萬。

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衛生局說明，將研議建置以「圖層」形式呈現禁菸場所的多語互動式禁菸地圖，廣為設置於觀光、衛政、市政服務APP、網頁，並且持續運用單張、海報、網路、廣播、電視牆、跑馬燈、簡訊、市府官方LINE等多元管道，加強宣導禁菸場所相關規定。

何孟樺調閱資料發現，近年取締於禁菸區違規抽菸的民眾，2021年裁罰人數為329名、2022年508名、2023年652名、2024年截至5月31日裁罰423名；其中非本國籍人士占受裁罰人總數比例持續攀升，2021年為1％、2022年為2％，2023年及飆升至8％，2024年截至5月31日更有14％。

何孟樺指出，研考會過去曾做民調，有15.2％ 的市民不知道高中以下各級學校、醫療機構及車站等場所的周邊戶外禁止吸菸；另有35％的市民不知道連鎖超商和咖啡店的騎樓全面禁止吸菸，她認為衛生局菸害防制宣導業務實有精進空間，且有一定比例對禁菸場所分布不了解，更何況是國外旅客。

何孟樺發現，衛生局對於禁菸場所的公告模式，僅在官方網站依行政區列表禁菸場域，且未有查詢及定位功能，且已從2019年至今未更新，她建議相關局處研議建構以圖層形式呈現禁菸場所的多語互動式禁菸地圖，廣為設置及市府各局處官網。

另外，何孟樺也質疑稽查人力不足，衛生局說，北市府從2016年起，陸續委任環保局和工務局、市場、殯葬、公運處等跨局處合作，共同執行菸害稽查、取締及輔導所轄場所，衛生局除稽查科及12區健康服務中心約260人，市府人事處也同意稽查科增列稽查人力。

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