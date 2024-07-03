全國最大蔬果產地批發市場 地方爭取中央協助整修

農業部長陳駿季（左三）應立委劉建國（左二）邀請前往西螺果菜市場視察改善工程，地方爭取二、三期整修補助助市場蛻變。。（記者黃淑莉攝）

2024/07/03 17:37

〔記者黃淑莉／雲林報導〕西螺果菜市場是全國最大蔬果產地批發市場，每天交易量近千公噸，但因照明、線路、通風等設備老舊，菜農、菜商怨聲載道，農業部7000萬辦理第一期整修工程完工，部長陳駿季今（3）日前往視察及驗收，對於地方提出第2、3期整修暨冷鏈專區計畫，陳駿季允諾表示，會提供必要協助。

立委劉建國今天邀請陳駿季及農糧署相關單位到西螺果菜市場視察，一行人先步行到市場交易區現勘，隨後聽取西螺鎮公所針對西螺果菜市場整修工程暨冷鏈專區計畫簡報。

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西螺果菜市場董事長蔡德福指出，市場內部許多設備老舊，第一期汰換了1200座LED燈，整個交易區亮起來，菜農、菜販及菜商都覺得很溫馨，時代在進步冷鏈物流設備有需要前進，希望中央能協助後續整修及建置計畫，有信心提供給全國各地消費者安心及安全的蔬菜。

西螺鎮長廖秋萍表示，第一期整修工程包括汰換綱構工程、中央變電站工程、LED燈具工程，總經費7000萬元，感謝劉建國委員協助爭取，農業部挹注，後續第二期則是針對通風、老舊線路改善，包括大型排風扇、水簾設備及高壓系統管路、分貨場分電表及電線電纜管路，總經費4.3億元；另第三期有消防管路、停車管理系統等約2億元。

劉建國指出，今天邀請陳部長來驗收及視察，主要是希望中央能持續協助，讓西螺果菜市場轉型為更加現代化且具有冷鏈物流功能的世界頂尖蔬果交易中心。

陳駿季表示，西螺果菜市場是國內產地最重要的批發市場之一，站在政府立場不管是產地或是消費地的批發市場，都希望有完整的設施設備，提供舒適、安全的交易環境，農業部會逐步做檢視，然後提供必要的協助。

西螺果菜市場在中央挹注7000萬元辧理第一期整修工程，包括汰換LED照明、綱構工程、中央變電站等，市場內部變更明亮。（記者黃淑莉攝）

西螺果菜市場在中央挹注7000萬元辧理第一期整修工程，包括汰換LED照明、綱構工程、中央變電站等。（記者黃淑莉攝）

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