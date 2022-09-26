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    西螺果菜市場改善啟動 陳吉仲出席

    西螺果菜市場是全國最大產地批發市場。（記者黃淑莉攝）

    西螺果菜市場是全國最大產地批發市場。（記者黃淑莉攝）

    2022/09/26 16:50

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕西螺果菜市場冷鏈物流專區營運設施、設備計畫今天啟動，民進黨雲林縣長參選人、立委劉建國，農委會主委陳吉仲，西螺農產品市場公司董事長、鎮長鄭玲惠等人與會參加。

    鄭玲惠指出，西螺果菜市場占地10公頃是全國最大產地批發市場，1997年遷建到現址，許多設施設備亟需汰換，自兼任西螺果菜市場董事長期間，要求同仁改善現有燈光照明、屋頂汰換裝設太陽能板，改善市場通風及降溫，每個月省下1、20萬元電費。

    鄭玲惠說，經過初步盤點需修繕的硬體項目，包括高壓變電站改善、分電錶改善設備及管路、停車管理、消防管路等，經費概估約6.47億元。

    劉建國表示，因為疫情的關係，讓整個規劃時程延遲，感謝農委會在第一期全力支持，第二期陳主委及農委會團隊也跟公所就每個細節都討論到位，讓西螺果菜市場不只是全國產地最大批發市場，是一個國際級台灣產地批發市場。

    陳吉仲說，西螺果菜市場在劉委員、鄭鎮長的爭取下，綠能太陽能板已執行，照明、機電設備牽涉到安全，所需工程款7000多萬元，農委會會全力支持。

    陳吉仲強調，最重要的是第二期工程，從冷鏈的品質、農產品的提升到安全，還有果菜剩餘資材，做到淨零，農委會將與西螺果菜批發市場團隊討論、規劃，盡快明年執行。

    西螺果菜市場冷鏈物流專區營運設施設備計畫今天啟動。（記者黃淑莉攝）

    西螺果菜市場冷鏈物流專區營運設施設備計畫今天啟動。（記者黃淑莉攝）

    農委會主委陳吉仲允諾農委會補助絕對到位。（記者黃淑莉攝）

    農委會主委陳吉仲允諾農委會補助絕對到位。（記者黃淑莉攝）

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