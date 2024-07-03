讓世界看見台灣！「創造焦點」進軍巴黎文化奧運 桃機大秀馬戲特技

昇恆昌免稅商店今天邀請即將進軍巴黎文化奧運演出的當代馬戲團「創造焦點」，在桃機進行跨領域演出。（記者姚介修攝）

2024/07/03 17:53

〔記者姚介修/桃園機場報導〕為了即將到來的奧運暖身，昇恆昌免稅商店今天邀請將前往巴黎文化奧運演出的當代馬戲團「創造焦點」在桃園國際機場演出，讓旅客大飽眼福，一睹台灣文化和創新的精彩藝術表演。

2024夏季奧運「第三屆文化奧運」7月26日到8月11日在法國巴黎登場，昇恆昌免稅商店今天下午邀請代表台灣出賽的「創世焦點」馬戲團在二航廈出境中央區區表演。其中，節節攀升的「特技高拐」表演，隊員們倒立在距離地面是近5公尺的空中演出，也象徵與奧運選手一起扶搖直上，飛向夢想。

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團員蔡宏義說，首次參加文化奧運活動表演心情很激動，很開心能代表台灣被世界看到，為了這場演出，隊員們花費半年多的時間彩排、準備表演，內容更量身設計，將台灣的風俗民情融入表演中，再加上倒立、翻滾、呼拉圈以及疊羅漢等技巧，將奧運的精神予以結合。

昇恆昌免稅商店副總經理潘翠宜說，成立於2015年的「創造焦點」，運用當代思維、新穎風格融合雜技、馬戲，持續推廣與發展台灣當代馬戲的新高峰，昇恆昌把具實力和文化特色的國際舞台搬到桃園機場，除了讓國際旅客欣賞台灣文化與新創藝術的聯合演出，也期盼與國際旅客分享台灣對文化的價值認同及自信。

潘翠宜說，昇恆昌免稅商店長期關注台灣體壇，並以實際行動幫助體育發展，今年與中華奧林匹克委員會合作，除了將舉辦選手出境應援、奧運文物展等系列活動，7月15日起在台灣的松山、桃園、台中及高雄4個國際機場打造「奧運主題拍照區」，歡迎大家拍照打卡力挺台灣選手。

潘翠宜說，奧運是全球矚目的體育盛事，昇恆昌這次搶先在暑假開始就由當代馬戲表演打頭陣，吹響奧運號角，同時邀請國人一起為中華隊應援打氣。

當代馬戲團「創造焦點」在桃機上演高空特技。（記者姚介修攝）

當代馬戲團「創造焦點」在桃機演出，旅客大飽眼福。（記者姚介修攝）

當代馬戲團「創造焦點」即將進軍巴黎文化奧運，在桃機演出讓旅客大飽眼福。（記者姚介修攝）

當代馬戲團「創造焦點」在桃園機場演出，各單位和團員合照，為他們進軍巴黎文化奧運加油打氣。（記者姚介修攝）

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