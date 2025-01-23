檢二度為銀行員諸慶恩聲請再審 高院今裁准

高檢署２度為銀行員諸慶恩聲請再審，高等法院今裁定准予再審。（記者楊國文攝）＃

2025/01/23 19:36

〔記者楊國文／台北報導〕前百利達銀行已故經理諸慶恩，代表銀行向富商翁茂鍾旗下的怡華公司追債，卻被反控偽造定存單判決有罪，還來不及平反就離世，檢方曾聲請再審被駁回，經最高檢察署前年提起非常上訴成功，此案回復到二審定讞狀態，高檢署為諸第2度聲請再審；高等法院開庭審理後，依相關卷證、函文等證據，認定原確定判決有未調查斟酌之處，聲請有理由，今裁定准予再審。

高院開庭時，高檢署認為諸慶恩遭受冤曲，再度替他聲請再審，檢察官黃冠運引用法鼓山聖嚴法師的名言「面對它、接受它、處理它、放下它」，建請高院開啟再審庭，還諸一個公道，及公正審判。

請繼續往下閱讀...

黃冠運主張，此再審聲請案符合刑事訴法第420條第1項第6款「因發現新事實或新證據…，足認受有罪判決之人應受無罪、免訴、免刑，或輕於原判決所認罪名之決者」的規定，黃指出，高檢署曾於2011年為諸慶恩聲請再審，但是被以程序駁回，並非實體判決，實則應以實體判決才對。

黃冠運指出，從法界、媒體報導中，已使得諸慶恩案成為司法史上的一個問題、一個漏洞，相當程度造成外界對司法的不信任，法院應通於面對和糾錯，諸雖已去世，但諸的家屬只是要一個公平、公正的判決，黃並引用法鼓山聖嚴法師的名言「面對它、接受它、處理它、放下它」，建請高院開啟再審庭；黃也表示，從當年相關證人、函文處都可看出諸無登載不實的主觀犯意。

此案源於，時任百利達銀行台北分行資產負債管理部經理的諸慶恩，負責強制執行佳和集團負責人翁茂鍾旗下的怡華公司，1999年遭檢舉偽造定存單，一審獲判無罪，二審改判4月，得易科罰金，緩刑３年，上訴三審期間諸病故，最高法院就檢方上訴改判不受理，另諸慶恩上訴部分，以不得上訴為由駁回。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法