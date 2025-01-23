學測「鯨魚聽不到52Hz」是錯誤資訊？學術粉專：溝通不只是頻率

114年學測作文考「52赫茲鯨魚」，其中敘述，引起學者質疑。（擷取自大考中心）

2025/01/23 19:43

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕114年學測順利結束，國語文寫作能力測驗以「52赫茲鯨魚」為主題，講述每一個人都是終其一生，致力於尋找著和自己頻率相同的人。但題目引起不少質疑，臉書「CIB鯨豚調查局」認為，該說法存在科學誤導，痛批「嚴正聲明，本局發現有人散播不實訊息『鯨魚聽不到52Hz』，拉低我國科學素養」。

「CIB鯨豚調查局」是台大獸醫系教授楊瑋誠和研究室成員共同經營的臉書粉專，該粉專21日發文，「鯨魚聽不到52Hz」是在散播不實資訊，「拉低我國科學素養，特此公告，以正視聽」。CIB解釋，許多鯨魚的聽力範圍涵蓋低頻與中頻聲音，例如藍鯨的主要發聲範圍為10到40赫茲，但並不代表牠們無法聽到更高頻率的聲音，鬚鯨的聽力範圍通常介於10赫茲至數千赫茲之間，範圍因物種而異。

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鯨魚可能藉節奏或聲壓解讀訊息

CIB鯨豚調查局指出，即使聲音頻率不同，鯨魚還是有可能藉由聲音的其他特徵（例如節奏或聲壓）解讀訊息，「聲音頻率與交流能力的關聯性是否被簡化了？」CIB也質疑，「完全孤獨」是否過於誇大？例如牠可能會跟隨其他鯨魚的遷徙路徑。

不過，CIB鯨豚調查局猜測，鯨魚仍會聽到其他同類的聲音，但可能會因為不熟悉頻率或特徵，才不會去回應對方的訊號，「不過溝通真的不只是頻率而已，還有許多要考量進去」。

貼文曝光，引起網友熱議，「畢竟出題的是國文老師，生物不好很正常」、「科學必須實事求是，文學如果懂太多反而不夠浪漫，論述邏輯真的差很多」、「當你學了文學，生活就會處處都是魔法」、「我以為是要寫文學，原來是要寫科學期刊啊」。

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