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    首頁　>　社會

    彭文正滯美不歸被通緝「護照註銷」 興訟敗訴確定

    媒體人彭文正滯留美國。（資料照）

    媒體人彭文正滯留美國。（資料照）

    2025/01/23 19:41

    〔中央社〕媒體人彭文正涉誹謗時任總統蔡英文遭法院通緝，他在護照到期前幾天，向駐舊金山辦事處申請換發護照被拒，還被註銷原護照。彭文正興訟不服一審敗訴，提起上訴，二審今天駁回確定。

    彭文正涉誹謗蔡英文遭檢方起訴後，於民國110年6月間持護照出境赴美國。台北地方法院審理時，彭文正2次未到遭通緝；移民署收到通緝書，依入出國及移民法規定，禁止彭文正出國。

    彭文正因護照效期於111年10月22日到期，於111年10月19日向駐舊金山台北經濟文化辦事處申請換發護照；辦事處認為，彭文正因案已遭移民署禁止出國，依護照條例規定不予核發護照，並依規定扣留原護照並註銷。彭文正不服，循序提起本件行政訴訟。

    彭文正請求法院令外交部應依他在111年10月19日的申請，作成核發中華民國普通護照的行政處分；他另主張因原處分違法而受到損害，因此提起損害賠償及請求外交部返還原護照。

    台北高等行政法院審理後認定，彭文正遭到通緝，外交部駐舊金山台北經濟文化辦事處的處分，於法核無違誤，彭文正相關請求於法無據，並無理由，不應准許，判他敗訴。

    彭文正不服判決，提起上訴，二審由最高行政法院審理，今天駁回，全案確定。

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