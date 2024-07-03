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車站燈箱遭噴法語「存好心」 中捷提告5旬婦毀損

九德站出口燈箱遭噴「存好心.正見」。（讀者提供）

九德站出口燈箱遭噴「存好心.正見」。（讀者提供）

2024/07/03 17:33

〔記者黃旭磊／台中報導〕中捷九德站外燈箱1日晚間遭不明人士噴黑漆「存好心.正見」，警方在太平區逮捕陳婦（50歲）到案，陳婦稱噴星雲大師法語有警示作用，由於去年發生中捷車廂遭德籍人士噴上「STEB」事件，中捷公司怒向陳婦提告毁損，呼籲塗鴉客不要以身試法。

台中捷運九德站2號出口停車場旁燈箱（近建國路處），1日晚間9時4分許，遭不明人士噴黑漆「存好心.正見」，停車場出口橘色牆面、機車停車場旁被噴「光明正大」，而幾步外的花圃鐵皮牆面遭噴「去蕪存菁」，警方調閱監視畫面，昨天前往太平區逮捕陳婦到案。

烏日派出所長高銘顯說，偵查隊及派出所專案小組，過濾超過50組路口及民眾監視器，於案發12小時內掌握身份。

相關人士說，陳嫌自稱是虔誠佛教徒，未婚獨居，目前無業經常跑廟會、法會，由於曾居住九德社區熟悉地形，趁深夜四下無人仿效教會「天國近了」行徑，潛入捷運站噴漆意圖警示民眾，而「存好心.正見」為佛光山開山宗長星雲生前法語。

中捷車廂於去年8月24日晚間，遭到德國、捷克籍男子持油壓剪，剪斷鐵絲網闖入，在兩截車廂噴漆塗鴨「STEB」、「HASH」，兩嫌犯案後潛逃出境，事後，中捷怒求償修復及列車清洗費用7萬元，也評估影響公司聲譽求償金額。

中捷公司表示，九德站站名燈牌及機車停車場牆面遭塗鴉後，相關燈牌及牆面於當晚清潔完畢，塗鴉行為涉及違反社會秩序維護法、刑法毀損罪，將提告追究相關責任並求償。

中捷九德站機車停車場旁被噴「光明正大」。（讀者提供）

中捷九德站機車停車場旁被噴「光明正大」。（讀者提供）

陳嫌騎車至捷運九德站噴漆。（讀者提供）

陳嫌騎車至捷運九德站噴漆。（讀者提供）

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