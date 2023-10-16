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首頁　>　社會

中捷電梯遭亂噴抽象畫 刺青塗鴉客落網身分曝光

警方在案發隔天即逮捕南非籍的塗鴉客。（警方提供）

警方在案發隔天即逮捕南非籍的塗鴉客。（警方提供）

2023/10/16 19:25

〔記者許國楨／台中報導〕台中捷運大慶站2號出口電梯14日清晨遭塗鴉，中捷公司發現後立即報案，警方調閱監視器鎖定一名騎單車前來塗鴉的男子，隔天循線逮人，查出男子是南非籍塗鴉客，他供稱因不熟悉台灣法律，一時興起塗鴉，警方則在訊後依違反社會秩序維護法、毀損罪嫌送辦。

中捷大慶站清潔人員14日上午發現2號出口電梯井玻璃帷幕（臨路側）遭塗鴉，經調閱監視器畫面發現，當日清晨4時44分，一名可疑人士牽著腳踏車沿建國北路往東行經該站，停在電梯井玻璃帷幕前塗鴉，4時50分許離開往台鐵大慶站方向移動，塗鴉時間為6分鐘。

中捷公司立即報案，並提供相關監視器畫面協助追查，捷警會同轄區第三分局則在15日下午循線逮捕該名塗鴉客，查出是33歲的南非籍蕭姓男子，他在警詢中供稱，在南非有從事塗鴉繪畫等相關工作，因不熟悉台灣法律，才會一時興起進行塗鴉。

警方表示，塗鴉行為已構成違反社會秩序維護法第90條，一、污損他人之住宅題誌、店舖招牌或其他正當之告白或標誌者。二、未經他人許可，張貼、塗抹或畫刻於他人之交通工具、圍牆、房屋或其他建築物者，可處3000元以下罰鍰或申誡。

另涉及刑法第354條毀損罪，可處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金，中捷也將依法提告並請求損害賠償，對於違法行為絕不寬貸，以遏止歪風。

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