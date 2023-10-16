大慶站出口電梯遭塗鴉 捷警逮人送辦、中捷將求償

台中捷運大慶站2號出口電梯於10月14日清晨遭塗鴉，捷警於15日逮捕該名塗鴉客。（市府提供）

2023/10/16 15:03

［記者蘇金鳳／台中報導］台中捷運大慶站2號出口電梯於10月14日清晨遭塗鴉，中捷公司發現後立即通報捷運警察並調閱監視器畫面，捷警於15日逮捕該名塗鴉客。

中捷公司表示，大慶站清潔人員14日上午發現2號出口電梯井玻璃帷幕（臨路側）遭塗鴉，經調閱監視器畫面發現，當日清晨4時44分，1名可疑人士牽引腳踏車沿建國北路往東行經該站1號電梯時，停於電梯井玻璃帷幕前疑似進行塗鴉，4時50分許離開，往台鐵大慶站方向移動，塗鴉時間為6分鐘。

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中捷公司立即報警，並提供相關監視器畫面，協助追查塗鴉客，警方15日下午循線逮捕該名塗鴉客，已移送台中地方法院。

中捷公司強調，塗鴉行為已構成違反社會秩序維護法第90條，可處3000元以下罰鍰或申誡，並涉及違反刑法第354條之毀損罪，可處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金，公司將依法提告，對於違法行為絕不寬貸，以遏止歪風。另造成中捷公司的損害，將依民法第184條及213條規定，請求損害賠償。

中捷公司也說，遭塗鴉處經過清潔後，仍有部分痕跡未能完全清除，公司將持續清理，近日即能恢復原貌，後續也將加強巡檢車站，防範類似情況再發生。

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