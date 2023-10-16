為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

大慶站出口電梯遭塗鴉 捷警逮人送辦、中捷將求償

台中捷運大慶站2號出口電梯於10月14日清晨遭塗鴉，捷警於15日逮捕該名塗鴉客。（市府提供）

台中捷運大慶站2號出口電梯於10月14日清晨遭塗鴉，捷警於15日逮捕該名塗鴉客。（市府提供）

2023/10/16 15:03

［記者蘇金鳳／台中報導］台中捷運大慶站2號出口電梯於10月14日清晨遭塗鴉，中捷公司發現後立即通報捷運警察並調閱監視器畫面，捷警於15日逮捕該名塗鴉客。

中捷公司表示，大慶站清潔人員14日上午發現2號出口電梯井玻璃帷幕（臨路側）遭塗鴉，經調閱監視器畫面發現，當日清晨4時44分，1名可疑人士牽引腳踏車沿建國北路往東行經該站1號電梯時，停於電梯井玻璃帷幕前疑似進行塗鴉，4時50分許離開，往台鐵大慶站方向移動，塗鴉時間為6分鐘。

中捷公司立即報警，並提供相關監視器畫面，協助追查塗鴉客，警方15日下午循線逮捕該名塗鴉客，已移送台中地方法院。

中捷公司強調，塗鴉行為已構成違反社會秩序維護法第90條，可處3000元以下罰鍰或申誡，並涉及違反刑法第354條之毀損罪，可處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金，公司將依法提告，對於違法行為絕不寬貸，以遏止歪風。另造成中捷公司的損害，將依民法第184條及213條規定，請求損害賠償。

中捷公司也說，遭塗鴉處經過清潔後，仍有部分痕跡未能完全清除，公司將持續清理，近日即能恢復原貌，後續也將加強巡檢車站，防範類似情況再發生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
公老坪觀景平台心型意象遭塗鴉及亂丟菸蒂
2023/10/03 10:37

公老坪觀景平台心型意象遭塗鴉及亂丟菸蒂
逢甲商圈排水溝亂塗鴉 警已通知3人到案續追2人
2023/09/25 14:35

逢甲商圈排水溝亂塗鴉 警已通知3人到案續追2人

睿禾控股以AR及永續策展 展現綠田新風貌
塗鴉客入侵逢甲商圈大排當畫布 警鎖定5人
2023/09/24 15:11

塗鴉客入侵逢甲商圈大排當畫布 警鎖定5人
塗鴉中捷》2外籍男南北犯案4天 飛日本
2023/09/01 05:30

塗鴉中捷》2外籍男南北犯案4天 飛日本
塗鴉中捷》男扮女6度變裝 背包露餡
2023/09/01 05:30

塗鴉中捷》男扮女6度變裝 背包露餡
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播