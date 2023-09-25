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逢甲商圈排水溝亂塗鴉 警已通知3人到案續追2人

逢甲商圈內一處排水溝，近日被發現遭人亂塗鴉。（圖擷取自「爆料公社」）

逢甲商圈內一處排水溝，近日被發現遭人亂塗鴉。（圖擷取自「爆料公社」）

2023/09/25 14:35

〔記者許國楨／台中報導〕台中市逢甲商圈內一處排水溝，近日突然出現多處不明塗鴉，民眾看不下去拍照並張貼到網路，指控大煞風景且嚴重影響市容，警方調閱監視器鎖定5名塗鴉客涉案，昨晚已通知李男等3人到案，另2人正積極連繫中，全案將依毀損、違反社維法究辦。

民眾在臉書社團「爆料公社」發文，也附上多張照片表示，台中逢甲路與至善路口旁的潮洋溪，莫名的街頭塗鴉真的大煞風景，空噴油漆罐還大刺刺丟在原地。

轄區第六分局表示，針對逢甲商圈至善路內新庄仔溪排水溝旁遭塗鴉案，經調閱監視器發現，塗鴉時間點在23日凌晨1時50許許，多名年輕男子在該處塗鴉。

警方今天進一步說明，經積極釐清鎖定嫌疑人特徵，確認有5名年輕男子在該處塗鴉，結束後步行往逢甲路方向離去，其中21歲李姓男子等3人已在昨晚到案，他們辯稱彼此不認識，但都是塗鴉圈同好才會經由網路串聯集結，並相約當天凌晨到該處塗鴉。

警方表示，民眾在街頭任意塗鴉、破壞市容環境是有法律責任的，根據社維法規定，未經他人許可，張貼、塗抹或畫刻於他人的交通工具、圍牆、房屋或其他建築物者，可處3000元以下罰鍰或申誡，將陸續通知其他兩名涉案人到案，全案將朝依毀損、違反社會秩序維護法究辦。

逢甲商圈內一處排水溝，近日被發現遭人亂塗鴉。（圖擷取自「爆料公社」）

逢甲商圈內一處排水溝，近日被發現遭人亂塗鴉。（圖擷取自「爆料公社」）

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