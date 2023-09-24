塗鴉客入侵逢甲商圈大排當畫布 警鎖定5人

逢甲商圈內一處排水溝，近日被發現遭人亂塗鴉。（擷自「爆料公社」）

2023/09/24 15:11

〔記者許國楨／台中報導〕台中市逢甲商圈內一處排水溝，近日突然出現多處不明塗鴉，民眾看不下去拍照並張貼到網路，指控大煞風景且嚴重影響市容，警方今天表示，經調閱監視器發現，有5名年輕男子在該處塗鴉後，揚長而去，已展開查緝並將依法究辦。

民眾在臉書社團「爆料公社」發文，表示，台中逢甲路與至善路口旁的潮洋溪，莫名的街頭塗鴉真的有煞風景，不知市長盧秀燕是否同意這種街頭藝術，這種畫風在多一點垃圾，真以為是來到貧民窟，空噴油漆罐還大刺刺丟在原地，此外民眾也附上多張照片。

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轄區第六分局今對此表示，針對逢甲商圈至善路內新庄仔溪排水溝旁遭塗鴉案，該分局西屯所有接獲民眾反映，另網路也有上述地點遭塗鴉情事，雖目前尚未接獲被害單位報案，但經調閱監視器發現，塗鴉時間點在23日凌晨1時50許許，有多名年輕男子在該處塗鴉，結束後步行往逢甲路方向離去。

警方表示，目前已鎖定5人持續查緝中，而民眾在街頭任意塗鴉、破壞市容環境是有法律責任的，根據社維法規定，未經他人許可，張貼、塗抹或畫刻於他人的交通工具、圍牆、房屋或其他建築物者，可處3000千元以下罰鍰或申誡。

逢甲商圈內一處排水溝，近日被發現遭人亂塗鴉。（擷自「爆料公社」）

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