為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

塗鴉客入侵逢甲商圈大排當畫布 警鎖定5人

逢甲商圈內一處排水溝，近日被發現遭人亂塗鴉。（擷自「爆料公社」）

逢甲商圈內一處排水溝，近日被發現遭人亂塗鴉。（擷自「爆料公社」）

2023/09/24 15:11

〔記者許國楨／台中報導〕台中市逢甲商圈內一處排水溝，近日突然出現多處不明塗鴉，民眾看不下去拍照並張貼到網路，指控大煞風景且嚴重影響市容，警方今天表示，經調閱監視器發現，有5名年輕男子在該處塗鴉後，揚長而去，已展開查緝並將依法究辦。

民眾在臉書社團「爆料公社」發文，表示，台中逢甲路與至善路口旁的潮洋溪，莫名的街頭塗鴉真的有煞風景，不知市長盧秀燕是否同意這種街頭藝術，這種畫風在多一點垃圾，真以為是來到貧民窟，空噴油漆罐還大刺刺丟在原地，此外民眾也附上多張照片。

轄區第六分局今對此表示，針對逢甲商圈至善路內新庄仔溪排水溝旁遭塗鴉案，該分局西屯所有接獲民眾反映，另網路也有上述地點遭塗鴉情事，雖目前尚未接獲被害單位報案，但經調閱監視器發現，塗鴉時間點在23日凌晨1時50許許，有多名年輕男子在該處塗鴉，結束後步行往逢甲路方向離去。

警方表示，目前已鎖定5人持續查緝中，而民眾在街頭任意塗鴉、破壞市容環境是有法律責任的，根據社維法規定，未經他人許可，張貼、塗抹或畫刻於他人的交通工具、圍牆、房屋或其他建築物者，可處3000千元以下罰鍰或申誡。

逢甲商圈內一處排水溝，近日被發現遭人亂塗鴉。（擷自「爆料公社」）

逢甲商圈內一處排水溝，近日被發現遭人亂塗鴉。（擷自「爆料公社」）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
噴漆塗鴉新自強號 22歲台男1萬交保限制出境
2023/09/07 15:44

噴漆塗鴉新自強號 22歲台男1萬交保限制出境
赤崁樓石碑遭塗鴉 女街友嗆警：遮阮兜餒！
2023/09/01 00:24

赤崁樓石碑遭塗鴉 女街友嗆警：遮阮兜餒！

醫師推薦：它成為血糖管理的最佳選擇
2中捷塗鴉怪客南北逃4天搭機離境 北捷、高捷噴漆不排除他們幹的
2023/08/31 11:17

2中捷塗鴉怪客南北逃4天搭機離境 北捷、高捷噴漆不排除他們幹的
中捷塗鴉客現蹤！2外籍男子犯案後潛逃出境
2023/08/31 08:47

中捷塗鴉客現蹤！2外籍男子犯案後潛逃出境

沒時間復健 醫建議：穿戴它舒緩救急
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播