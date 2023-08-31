2中捷塗鴉怪客南北逃4天搭機離境 北捷、高捷噴漆不排除他們幹的

德國及捷克塗鴉客換女裝侵入中捷圍籬。（讀者提供）

2023/08/31 11:17

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中捷運一列停放於高鐵臺中站尾軌區備用車，本月24日晚間遭德國籍（22歲）及捷克籍（20歲）男嫌闖入塗鴉，台中警方查出歹徒22日從香港入境，25日從桃園機場離境飛往日本，在台4天期間搭高鐵南北竄逃。

中捷高鐵臺中站尾軌區鄰台鐵新烏日站軌道側圍籬，24日晚間8點52分許遭2嫌入侵，停留15分鐘對2節備用車廂噴漆塗鴉「STEB」、「HASH」（弄亂、搞糟）等字樣。

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烏日警分局副分局長廖劭晃說，歹徒犯案前後經過至少6次變裝，於窄巷換裝女裝、西裝、戴眼鏡及帽子，並以換乘客運、計程車及步行等方式侵入中捷站區，塗鴉過程僅10多分鐘，24日晚間作案後即搭乘高鐵南下高雄。

由於台北捷運車廂於24日凌晨2點54分遭塗鴉、高雄捷運於25日凌晨4點多遭塗鴉，對比中捷於24日晚間8點52分許遭入侵塗鴉，警方不排除歹徒從北到南，從北至南下犯案。

烏日分局偵查隊長詹前祈表示，2名犯嫌攜帶大型側背包及購物袋，裝走噴漆罐、換裝衣物及破壞中捷圍籬破壞剪工具，未留下相關跡證。

專案小組查出，歹徒於22日從香港飛抵桃園入境，25日從桃園前往日本，期間與北捷車廂24日凌晨遭塗鴉，高捷25日凌晨遭塗鴉作案時間吻合，相關身分將由台中地檢署發佈通緝，可能與國際警方合作追緝。

德國籍22歲塗鴉客。（讀者提供）

捷克籍20歲塗鴉客。（讀者提供）

兩嫌變裝移動。（讀者提供）

兩嫌侵入高鐵臺中站尾軌區。（讀者提供）

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