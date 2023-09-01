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赤崁樓石碑遭塗鴉 女街友嗆警：遮阮兜餒！

赤崁樓的石碑，雖然不是古蹟，但是任意塗鴉仍觸犯社會秩序維護法。（警方提供）

赤崁樓的石碑，雖然不是古蹟，但是任意塗鴉仍觸犯社會秩序維護法。（警方提供）

2023/09/01 00:24

〔記者王捷／台南報導〕台南市一名李姓女街友26日拿著麥克筆在赤崁樓石碑上「鬼畫符」，警方獲報後連續找了好幾天，8月30日終於在一間藥妝店騎樓前發現她，但李女精神狀況不穩，還嗆警方赤崁樓是她家，憑什麼不能畫畫？警方訊後對她處以社會秩序維護法的行政裁罰，但由於沒有強制力將她責付家人或送醫，只能目送她離開警分局。

據了解，50多歲的李女住歸仁區，精神狀況有點異常，但是身上沒有身心障礙手冊，26日凌晨，她拿著麥克筆在赤崁樓的石碑上畫下意義不明的塗鴉，還貼了一張紙條，雖然這個石碑不屬於古蹟，但警方認定是社會秩序維護法規定的標誌，如果任意毀損可以處以3千罰鍰。

由於李女徒步犯案，警方也不曉得上哪去找她，只能積極調閱影像，找出這位「塗鴉婦」的特徵，通報給轄區的派出所，直到8月30日，警方在巡邏時，警二分局民權所長何家慶經過一間藥妝店前，發現李女坐在騎樓上，一比對特徵，才發現李女就是通報的「塗鴉婦」，何家慶立刻下車將李女帶回派出所調查。

李女被帶回時，她反問警察，赤崁樓是她家，為什麼要管她在哪裡畫畫？警方認為李女精神有些異常，但是她拒絕就醫，也不願通知家人，因此在訊後讓李女離開警所。

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