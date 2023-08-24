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柯文哲布條遭塗鴉破壞 民眾黨部︰理性看待選舉

台灣民眾黨總統參選人柯文哲懸掛在台中神岡區的競選布條，近日遭人塗鴉破壞，警方已經逮獲行為人送辦，民眾黨台中市黨部呼籲民眾理性。（江和樹提供）

台灣民眾黨總統參選人柯文哲懸掛在台中神岡區的競選布條，近日遭人塗鴉破壞，警方已經逮獲行為人送辦，民眾黨台中市黨部呼籲民眾理性。（江和樹提供）

2023/08/24 13:46

〔記者陳建志／台中報導〕台灣民眾黨2024總統參選人、黨主席柯文哲懸掛在台中市神岡區的競選布條，23日民眾發現臉部遭人故意用黑筆塗鴉毀損來貶低形象，市黨部主委江和樹表示，獲報後已立即向警方報案，警方已經找到涉嫌毀損年約60多歲的男子，依毀損罪嫌、違反社會秩序維護法送辦，呼籲民眾理性看待選舉。

江和樹表示，懸掛在神岡區中山路圳前公園站牌前的一面柯文哲競選布條，23日民眾發現臉部眉毛、眼睛、人中都被人故意用黑筆塗鴉，得知後立刻向警方報案。

江和樹表示，警方展現高效率，不到24小時就逮獲涉嫌塗鴉，年約60多歲的男子，訊問後依毀損罪嫌、違反社會秩序維護法送辦，市黨部感謝警方全力協助偵辦迅速偵破。隨意破壞競選旗幟或看板，除了涉嫌觸犯刑法毀損罪外，還會違反選罷法，妨害候選人競選，民眾切勿以身試法。

他表示，再不到5個月就是總統選舉投票日，你可以不喜歡柯文哲，也可以不把票投給他，但是不可以用違法的行為來破壞，現在是文明社會，不應有違法行為；也希望所有支持柯文哲的民眾不要有報復的心態，而是應該理性，並說若被查獲的破壞者有心和解，黨部會原諒，希望不要再犯，但希望能感受到誠心認錯、道歉的態度。

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