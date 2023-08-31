中捷塗鴉客現蹤！2外籍男子犯案後潛逃出境

中捷兩節備用車廂噴漆塗鴉「STEB」、「HASH」等字樣。（中捷提供）

2023/08/31 08:47

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中捷運一列停放於高鐵台中站尾軌區備用車，本月24日晚間遭2名不明人士闖入塗鴉，經過7天偵辦過程，台中警方查出1名德國籍及1名捷克籍男子犯案後，立即潛逃出境，警方不排除台北捷運、高雄捷運及台鐵可能也是同組成員塗鴉。

烏日警分局表示，2名外籍男嫌作案時，全程刻意躲避監視系統，分別以步行及搭乘多種不同交通工具，並不停換穿多套不同服裝，24日作案後隨即於25日搭機離境。

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中捷高鐵台中站尾軌區鄰台鐵新烏日站軌道側圍籬，24日晚間8點52分許遭2嫌入侵，停留15分鐘對2節備用車廂噴漆塗鴉「STEB」、「HASH」（弄亂、搞糟）等字樣，圖案並未落款年分及署名。

警方於本月25日凌晨1點33分許，接獲捷運警察隊轉報台中捷運行控中心通報第31及32號車組列車，返回北屯總站駐車場後，發現在捷運高鐵台中站尾軌處遭2名不明人士塗鴉。

烏日分局偵查隊長詹前祈說，與轄區三和派出所及刑事警察大隊偵一隊共組專案小組，並報請台中地檢檢察官陳宜君指揮偵辦，動員近200人次警力，過濾超過120組路口及私人監視器，於29日確認為德國籍及捷克籍男子犯案。

警方說，全案依刑法毀損罪、大眾捷運法罪嫌移送台中地檢偵辦，並由地檢署發布通緝。

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