為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

中捷塗鴉客現蹤！2外籍男子犯案後潛逃出境

中捷兩節備用車廂噴漆塗鴉「STEB」、「HASH」等字樣。（中捷提供）

中捷兩節備用車廂噴漆塗鴉「STEB」、「HASH」等字樣。（中捷提供）

2023/08/31 08:47

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中捷運一列停放於高鐵台中站尾軌區備用車，本月24日晚間遭2名不明人士闖入塗鴉，經過7天偵辦過程，台中警方查出1名德國籍及1名捷克籍男子犯案後，立即潛逃出境，警方不排除台北捷運、高雄捷運及台鐵可能也是同組成員塗鴉。

烏日警分局表示，2名外籍男嫌作案時，全程刻意躲避監視系統，分別以步行及搭乘多種不同交通工具，並不停換穿多套不同服裝，24日作案後隨即於25日搭機離境。

中捷高鐵台中站尾軌區鄰台鐵新烏日站軌道側圍籬，24日晚間8點52分許遭2嫌入侵，停留15分鐘對2節備用車廂噴漆塗鴉「STEB」、「HASH」（弄亂、搞糟）等字樣，圖案並未落款年分及署名。

警方於本月25日凌晨1點33分許，接獲捷運警察隊轉報台中捷運行控中心通報第31及32號車組列車，返回北屯總站駐車場後，發現在捷運高鐵台中站尾軌處遭2名不明人士塗鴉。

烏日分局偵查隊長詹前祈說，與轄區三和派出所及刑事警察大隊偵一隊共組專案小組，並報請台中地檢檢察官陳宜君指揮偵辦，動員近200人次警力，過濾超過120組路口及私人監視器，於29日確認為德國籍及捷克籍男子犯案。

警方說，全案依刑法毀損罪、大眾捷運法罪嫌移送台中地檢偵辦，並由地檢署發布通緝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中捷新董事長顏邦傑就任 面臨事故賠償及營業虧損2大問題
2023/08/30 10:08

中捷新董事長顏邦傑就任 面臨事故賠償及營業虧損2大問題
捷運塗鴉客5天未落網 台中警鎖定2嫌
2023/08/29 19:45

捷運塗鴉客5天未落網 台中警鎖定2嫌

金屬中心與中鋁等13家業者 成立循環鋁共榮聯盟
遭闖入機廠塗鴉列車 北捷擬聯手中捷、高捷求償
2023/08/26 14:44

遭闖入機廠塗鴉列車 北捷擬聯手中捷、高捷求償
台中》台鐵後 中捷、高捷列車相繼遭塗鴉
2023/08/26 05:30

台中》台鐵後 中捷、高捷列車相繼遭塗鴉

塞爆瘦身門診的98%成功率甩油法！
中捷備用車遭塗鴉 2人涉案將罰萬元以上
2023/08/25 18:13

中捷備用車遭塗鴉 2人涉案將罰萬元以上
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播