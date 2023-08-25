中捷備用車遭塗鴉 2人涉案將罰萬元以上

中捷備用車箱遭塗鴉，警方查出兩嫌涉案。（讀者提供）

2023/08/25 16:41

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中捷運一列停放於高鐵台中站尾軌區的備用車昨（24）日晚間遭到2名不明人士闖入塗鴉，中捷公司調閱監視器畫面，發現歹徒破壞圍籬入侵，報警處理並於今天清除塗鴉。

中捷公司表示，昨晚近9點許，2名可疑人士破壞高鐵台中站尾軌區鄰台鐵新烏日站軌道側圍籬，入侵軌道並對停放於尾軌區備用車進行塗鴉，2人停留約15分鐘，工作人員發現列車遭塗鴉，立即報警並派員檢修列車，確認列車車體未遭破壞，設備正常。

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烏日警分局及捷運警察警正追查涉案嫌疑人；烏日分局偵查隊長詹前祈說，今天凌晨獲報，有兩車廂返回北屯站經行控中心發現遭不明人士塗鴉，經調閱監視器發現兩名嫌疑人於24日晚間8點52分從台鐵月台軌道進入捷運車廂停放位置（尾軌處）塗鴉車廂，已成立專案小組鎖定犯嫌。

中捷公司表示，入侵軌道區行為違反大眾捷運法，可處1萬元以上100萬元以下罰鍰，呼籲民眾不要以身試法。

中捷指出，尾軌區設有監視器，為避免再遭入侵將加強監控區域，至於遭破壞圍籬已於今天上午修復完成，塗鴉列車也盡速完成清洗，後續配合警方追查歹徒並從重處理。

中捷工作人員清除車廂塗鴉。（中捷提供）

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