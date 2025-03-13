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    大阪世博會大危機！開幕倒數1個月 海外展館完工不到2成

    本次世博會的會場位於大阪灣海濱的人工島夢洲。（法新社）

    本次世博會的會場位於大阪灣海濱的人工島夢洲。（法新社）

    2025/03/13 15:44

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕2025年世界博覽會即將於4月13日在日本大阪開幕，不過目前世博出現大危機，距離開幕僅剩倒數1個月，但海外展館建成完工竟不到2成。

    日本《共同社》報導，大阪世博會將於4月13日開幕，全球一共158國參展，成為史上規模最大的世博會之一，不過現在出現展覽趕不及開幕危機，有「世博之華」之稱的海外展館原定在今年1月中旬就要取得完工證明，但距離開幕剩1個月，自建展館的「A類」47個國家中，取得建設完工證明的國家竟不到2成。

    A類國家已取得完工證明的只有愛爾蘭、菲律賓、韓國、澳洲、保加利亞、荷蘭、馬來西亞和匈牙利8個國家，部分國家恐將趕不上開幕，主辦單位相當憂心。

    報導指出，由於設計複雜和材料價格高漲的影響，各國苦於選定施工單位，工程進度大幅落後，甚至有國家轉為由協會代為建設的「X類」，或是退出世博會。目前主辦單位正在敦促各國加快籌備工作，世博協會秘書長石毛博行坦言：「存在開幕前完成不了施工的風險是事實，但為了以建成的面貌迎客願提供支援。」

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