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    首頁　>　社會

    午後大雷雨 國1彰化北上段貨櫃車翻覆狂塞6公里

    國1北上彰化路段今天下午發生貨櫃車翻覆，後方紫爆狂塞6公里。（翻攝高速公路1968）

    國1北上彰化路段今天下午發生貨櫃車翻覆，後方紫爆狂塞6公里。（翻攝高速公路1968）

    2025/03/13 15:43

    〔記者湯世名／彰化報導〕中部地區今天午後大雷雨，國道1號彰化路段發生1輛貨櫃車疑因天雨路滑翻覆事故，消防局據報派員趕往現場搶救，貨櫃車司機輕傷包紮，不過由於貨櫃車翻覆擋住中線與外側車道，後方一度「紫爆」狂塞6公里之遠，直到下午3點多仍在處理中。

    彰化縣消防局今天下午近3點接獲報案指出，國道1號北上194公里發生貨櫃車翻覆事故，國道警方、消防局與拖吊車業者都派員趕往現場，所幸貨櫃車司機僅受輕傷，現場包紮後並未送醫。

    不過彰化路段下午大雷雨，加上這起車禍貨櫃車擋住北上中線與外線車道，後方車流迅速回堵，甚至出現「紫爆」一路堵回北上200公里彰化交流道路段，大塞6公里之遠，直到下午3點30分還在拖吊處理中。事故發生原因不排除是天雨路滑導致，不過確實發生原因仍由國道警方釐清。

    國1北上彰化路段今天下午發生貨櫃車翻覆，消防員為司機簡單包紮。（翻攝高速公路1968）

    國1北上彰化路段今天下午發生貨櫃車翻覆，消防員為司機簡單包紮。（翻攝高速公路1968）

    國1北上彰化路段今天下午發生貨櫃車翻覆，擋住外線與中線車道。（翻攝高速公路1968）

    國1北上彰化路段今天下午發生貨櫃車翻覆，擋住外線與中線車道。（翻攝高速公路1968）

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