噴漆塗鴉新自強號 22歲台男1萬交保限制出境

鐵路警察局警方昨趁江姓塗鴉客返台時逮人。（資料照）

2023/09/07 15:44

〔記者王定傳／新北報導〕22歲江姓男子透過網路社群認識1名外籍塗鴉客，兩人相約在上月13日凌晨闖入台鐵樹林調車場，在EMU3000型自強號車廂塗鴉，事後與外籍塗鴉客先後潛逃出境。鐵路警察局警方調閱上百支監視器畫面鎖定兩人身分，昨趁江男搭機返國時在桃園機場逮捕，依違反鐵路法送辦，新北地檢署複訊後依毀損等罪嫌，諭令江男1萬元交保，並限制出境、出海。

據了解，江男落網後雖承認闖入樹林調車場，但否認塗鴉，推說是外籍觀光客所為。他疑似認為塗鴉只是「小罪」，不以為意，事後依照既定行程到歐洲旅遊，直到昨返台才在機場落網。

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鐵警局說，案發後，警方調閱現場及雙北地區近2百支監視器影像，逐一拼湊嫌犯逃逸路線，同時在網路搜尋塗鴉相關訊息，順利識破變裝4次、換搭多台計程車的嫌犯資料，確認涉案江男身分。

鐵警局說，全案是台鐵人員上月13日凌晨4點左右發現樹林調車場被闖入、自強號遭人塗鴉，隨即展開追查。

鐵警局提醒，台鐵、高鐵及捷運軌道與維修廠區，列車往來頻繁且密布高壓電設備，未經許可侵入除須承擔法律刑責及鉅額營業損失求償，更嚴重危害本身生命安全。鐵路警察及各警察單位對於違法違規行為，都將全力查緝到案，依法移送法辦。

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