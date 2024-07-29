進口寮國木家具夾藏毒品 檢調及時攔截半噸冰毒、K他命

台中地檢署指揮調查局航業調查處台中調查站、財政部台中關、清水警分局等專案小組，破獲跨國販毒集團利用進口寮國木家具夾藏毒品，查扣甲基安非他命、愷他命共525公斤。（記者歐素美攝）

2024/07/29 10:38

〔記者歐素美／台中報導〕台中地檢署今天宣布破獲跨國走私毒品案！起獲走私第二級毒品甲基安非他命（亦俗稱冰毒）及第三級毒品愷他命（K他命）共525公斤，黑市價格約新台幣21億元，為近期利用海運貨櫃走私遭查獲數量最大的毒品案件。警方逮捕蕭姓男子涉嫌以合法掩護非法，假裝從寮國進口木質家具，卻在其中夾帶毒品，檢察官吳昇峰偵查後，逮捕蕭男與泰國籍「KW」、「PS」等3人，依違反毒品危害防制條例起訴。

調查局指出，該案主要是於今年3月間，財政部關務署台中關執行貨物查驗時，發現自寮國申報進口木質家具夾層內，竟藏放有甲基安非他命及愷他命毒品，遂立即通報，法務部調查局航業調查處報請台中地檢署指揮，檢察官吳昇峰指揮法務部調查局航業調查處台中調查站（航中站）、台中關、清水警分局等組成專案小組，在3月19日於台中市梧棲區查獲走私第二級毒品甲基安非他命共計302包，總毛重317公斤、第三級毒品愷他命共計198包，總毛重208公斤，共計525公斤（淨重498公斤），黑市價格約21億元，為近期利用海運貨櫃走私遭查獲數量最大的毒品案件。

請繼續往下閱讀...

專案小組鎖定 2泰籍犯嫌取貨落網

專案小組清查相關資料後，鎖定2名泰國籍犯嫌，並透過金流比對與調閱監視器畫面，掌控2人在台行蹤，俟2人前來領取貨物時當場拘捕，向法院聲請羈押2名泰國籍被告獲准。

另經由科技偵查、數位採證2名泰國籍被告手機電磁紀錄，循線得知負責在台承租倉儲與報關事務的被告蕭男，並在蕭男返台時一併拘捕到案，再向法院聲請羈押蕭男獲准。

檢調表示，蕭男等3人組成跨國販毒集團，以合法掩護非法，於去年底假借國內某公司名義承租倉庫及協助報關，企圖以進口家具的國際貿易方式，走私毒品闖關。經檢調等專案小組調查，順利偵破，成功阻絕大量毒品流向國內。

檢調查獲販毒集團利用進口寮國木家具夾藏毒品，查扣甲基安非他命、愷他命共525公斤。（記者歐素美攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法