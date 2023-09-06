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首頁　>　社會

抓到了！噴漆塗鴉新自強號 22歲男出國爽玩回台被捕

鐵路警察局警方今天趁江姓塗鴉客返台時逮人。（記者王冠仁翻攝）

鐵路警察局警方今天趁江姓塗鴉客返台時逮人。（記者王冠仁翻攝）

2023/09/06 20:10

首次上稿 19:24
更新時間 20:10 新增台籍嫌犯身分

〔記者王冠仁／台北報導〕22歲江姓男子透過網路社群認識1名外籍塗鴉客，兩人相約在上月13日凌晨闖入台鐵樹林調車場，在EMU3000型自強號車廂塗鴉，事後與外籍塗鴉客先後潛逃出境。鐵路警察局警方調閱上百支監視器畫面鎖定兩人身分，今天趁江男搭機返國時在桃園機場逮捕，依違反鐵路法送辦。

據了解，江男落網後雖承認闖入樹林調車場，但否認塗鴉，推說是外籍觀光客所為。他疑似認為塗鴉只是「小罪」，不以為意，事後依照既定行程到歐洲旅遊，直到今天返台才在機場落網。

警調閱近2百支監視 識破變裝4次犯嫌

鐵警局說，案發後，警方調閱現場及雙北地區近2百支監視器影像，逐一拼湊嫌犯逃逸路線，同時在網路搜尋塗鴉相關訊息，順利識破變裝4次、換搭多台計程車的嫌犯資料，確認涉案江男身分。

鐵警局說，全案是台鐵人員上月13日凌晨4點左右發現樹林調車場被闖入、自強號遭人塗鴉。在火車車體塗鴉違反鐵路法68-2條「以竊取、毀壞或其他非法方法危害重要鐵路機構站、場、設施或設備之功能正常運作者，處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科1千萬元以下罰金」，警方展開追查。

台鐵局機務處處長鄭國璽當時也說，當時同仁檢查時發現遭人闖入塗鴉，過去也有車輛遭塗鴉，但多是已報廢車輛位於報廢場遭人塗鴉，這次是首次新車EMU3000型自強號遭塗鴉。

鐵警局提醒，台鐵、高鐵及捷運軌道與維修廠區，列車往來頻繁且密布高壓電設備，未經許可侵入除須承擔法律刑責及鉅額營業損失求償，更嚴重危害本身生命安全。鐵路警察及各警察單位對於違法違規行為，都將全力查緝到案，依法移送法辦。

台鐵EMU3000自強號新列車遭塗鴉。（資料照，讀者提供）

台鐵EMU3000自強號新列車遭塗鴉。（資料照，讀者提供）

江姓塗鴉客犯案後變裝離去。（記者王冠仁翻攝）

江姓塗鴉客犯案後變裝離去。（記者王冠仁翻攝）

塗鴉客犯案後變裝離去。（記者王冠仁翻攝）

塗鴉客犯案後變裝離去。（記者王冠仁翻攝）

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