倫敦塗鴉牆慘變「24字中共主義牆」 帶頭犯案小粉紅控訴被霸凌

倫敦塗鴉牆日前遭一群中國留學生毒手，慘被漆上24字中共「社會主義核心價值觀」。（圖擷取自@whyyoutouzhele推特，本報合成）

2023/08/08 15:44

〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦東區知名塗鴉聖地「紅磚巷」（Brick Lane），5日慘遭一群中國留學生毒手，他們不僅將牆壁全部塗白、抹除前人作品，甚至以紅色噴漆寫下中共「社會主義核心價值觀」的24字政治標語，粗暴又自私的惡行立即引起各界批評。對此，帶頭者不但沒有認錯，甚至還反嗆創作沒有任何政治意圖，更控訴批評者是在對他們「網暴」（網路霸凌）。

綜合外媒報導，倫敦東區當地居民在6日一早，發現當地以多元繽紛的塗鴉、次文化和非主流藝術，來展現對體制和權力的反抗精神的「紅磚巷」，原本的塗鴉竟被人以白漆全數塗掉，同時還以紅漆噴上中共時常宣傳的「社會主義核心價值觀」24字政治標語，「富強、民主、文明、和諧，自由、平等、公正、法治，愛國、敬業、誠信、友善」。事後除引起各界撻伐，也讓許多反共人士前往現場二次創作反擊。

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報導指出，目前倫敦市塔村區議會（Tower Hamlets council）已經協助清除牆面上，各種親中、反中的大量塗鴉，然而事後仍有不少人繼續前往現場，塗上相關的創作。另外，帶頭進行塗鴉的英國皇家藝術學院（RCA）中國留學生、也是「小紅書」部落客的「yique一鵲」（本名王漢錚），則在事後在社群媒體發文透露，他們因為此事而收到一張800英鎊（約新台幣3萬1536元）的罰單。

此外，「yique一鵲」還IG發表長篇聲明，先是聲稱塗鴉內容「沒有太多政治意味」，他只是「很愛」自己的國家，希望透過作品「反應所謂自由的羅格斯主義和文化殖民性」。接著他開始控訴，自己和其他塗鴉成員都受到「非常激烈的網暴和生命安全威脅」，不但個人資訊（含父母）、私人生活都被惡意醜化與放大，還不斷接到電話騷擾，因此痛批網上的霸凌與迫害言行，已造成他們與親朋好友的人身安全受到威脅。

另據推特帳號「李老師不是你老師」分享指出，他收到不少匿名投稿的中國網友透露，關於倫敦塗鴉牆的相關話題、照片或影音，在微博、抖音等中國社群平台上，不但無法搜尋到任何訊息、甚至還被列為平台的「封禁」話題。另外，還有人嘗試以此事發文或上影片時，帳號竟直接遭到平台官方徹底抹消。

London‘s famous street art spot Brick Lane is painted over and replaced by Chinese propaganda slogan “The 12 Core Socialist Values” .



It is done by a Chinese nationalist named as Yiyue who studied at Royal College of Art. pic.twitter.com/NYZOC2HGtO — 巴丢草 Bad ї ucao （@badiucao） August 6, 2023

@baidiuciaio #Chinese people fighting back today at #BrickLane in #London with sarcastic repainting of propaganda slogans: e.g. undemocratic, unharmonious, unequal, and one guy ripping down the "fairness" slogan https://t.co/pdVcXcap4J pic.twitter.com/5AtlX4b2dG — William A. Callahan （@Bill_Callahan1） August 6, 2023

然而帶頭者不但沒有認錯，甚至還反嗆創作沒有任何政治意圖，更控訴批評者是在對他們「網暴」（網路霸凌）。（圖擷取自@yiqueart IG、@whyyoutouzhele推特，本報合成）

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