倫敦塗鴉牆慘變「24字中共主義牆」 帶頭犯案小粉紅控訴被霸凌

2023/08/08 15:44

〔即時新聞/綜合報導〕英國倫敦東區知名塗鴉聖地「紅磚巷」(Brick Lane),5日慘遭一群中國留學生毒手,他們不僅將牆壁全部塗白、抹除前人作品,甚至以紅色噴漆寫下中共「社會主義核心價值觀」的24字政治標語,粗暴又自私的惡行立即引起各界批評。對此,帶頭者不但沒有認錯,甚至還反嗆創作沒有任何政治意圖,更控訴批評者是在對他們「網暴」(網路霸凌)。

綜合外媒報導,倫敦東區當地居民在6日一早,發現當地以多元繽紛的塗鴉、次文化和非主流藝術,來展現對體制和權力的反抗精神的「紅磚巷」,原本的塗鴉竟被人以白漆全數塗掉,同時還以紅漆噴上中共時常宣傳的「社會主義核心價值觀」24字政治標語,「富強、民主、文明、和諧,自由、平等、公正、法治,愛國、敬業、誠信、友善」。事後除引起各界撻伐,也讓許多反共人士前往現場二次創作反擊。

請繼續往下閱讀...

報導指出,目前倫敦市塔村區議會(Tower Hamlets council)已經協助清除牆面上,各種親中、反中的大量塗鴉,然而事後仍有不少人繼續前往現場,塗上相關的創作。另外,帶頭進行塗鴉的英國皇家藝術學院(RCA)中國留學生、也是「小紅書」部落客的「yique一鵲」(本名王漢錚),則在事後在社群媒體發文透露,他們因為此事而收到一張800英鎊(約新台幣3萬1536元)的罰單。

此外,「yique一鵲」還IG發表長篇聲明,先是聲稱塗鴉內容「沒有太多政治意味」,他只是「很愛」自己的國家,希望透過作品「反應所謂自由的羅格斯主義和文化殖民性」。接著他開始控訴,自己和其他塗鴉成員都受到「非常激烈的網暴和生命安全威脅」,不但個人資訊(含父母)、私人生活都被惡意醜化與放大,還不斷接到電話騷擾,因此痛批網上的霸凌與迫害言行,已造成他們與親朋好友的人身安全受到威脅。

另據推特帳號「李老師不是你老師」分享指出,他收到不少匿名投稿的中國網友透露,關於倫敦塗鴉牆的相關話題、照片或影音,在微博、抖音等中國社群平台上,不但無法搜尋到任何訊息、甚至還被列為平台的「封禁」話題。另外,還有人嘗試以此事發文或上影片時,帳號竟直接遭到平台官方徹底抹消。

London‘s famous street art spot Brick Lane is painted over and replaced by Chinese propaganda slogan “The 12 Core Socialist Values” .



It is done by a Chinese nationalist named as Yiyue who studied at Royal College of Art. pic.twitter.com/NYZOC2HGtO