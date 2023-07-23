留澳中國小粉紅欺負港生 還嗆︰支持種族滅絕維吾爾人！

昨（22）日知名推特帳號「大翻譯運動」，分享一段到澳洲留學的中國小粉紅，不但當眾欺侮香港學生，甚至歇斯底里地大吼，「我支持種族滅絕維吾爾人，我為此感到自豪，那又怎樣？」，（圖擷取自@TGTM_Official推特）

2023/07/23 18:53

〔即時新聞／綜合報導〕近期再次傳出有抱持強烈仇視他國民族、歷史，又喜愛前往海外留學的中國小粉紅，對其他學生施暴的惡劣行徑。昨（22）日知名推特帳號「大翻譯運動」，分享一段到澳洲留學的中國小粉紅，不但當眾欺侮香港學生，甚至歇斯底里地大吼，「我自豪支持種族滅絕維吾爾人又怎樣？」，喪心病狂的發言不僅引起多國網友抨擊，更有不少人表示已向校方和政府請願，要求將這名中國留學生永久驅逐出境。

專門翻譯中國內部反西方言論的推特帳號「大翻譯運動」，昨日晚間上傳一支影片，為澳洲昆士蘭大學（University of Queensland in Australia）出現數個野蠻的中國小粉紅，當眾撒潑的惡劣言行。「大翻譯運動」在文內指出，片中的中國小粉紅不但當眾霸凌一名來自香港的學生，甚至還一邊瘋狂搖頭晃腦、一邊歇斯底里地朝著其他國家的學生高聲大喊，「我支持種族滅絕維吾爾人，我為此感到自豪，那又怎樣？」。

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影片曝光後，中國小粉紅囂張又喪心病狂的冷血言行，迅速被多國網友大力傳發，更分享到臉書、IG、Reddit、YouTube等社群平台，憤努的眾人除了留言譴責這群毫無人性的中國小粉紅，更有不少人發起請願，希望昆士蘭大學與澳洲政府能將他們永久從民主國家給驅逐出境，「種族歧視，必須開除！」、「中國學生必須被驅逐出境！」，甚至有中國網友也看不過去，翻牆留言「應該遣送回來，建議文明國家給這些人簽證之前先考察一下價值觀啊，別什麽垃圾都給簽證啊」。

更有網友嘲諷，「一個不習慣見到自由人的奴隸，在保衛它的主人」、「這男的完美地複制了中共政府否認中國發生種族滅絕的姿態」、「這個是顏色革命吧？共產黨的打手利用自由權利在自由世界發動的顏色革命」、「流氓只信奉叢林法則，讓它們學會文明的唯一方式，就是用它所崇尚的方式去對待它」、「對種族滅絕沒有絲毫羞恥心和作為人的痛感。如此輕易的脫口而出，真是中共教育下的產物」。

還有網友分享一段影片，為同樣在澳洲的一名中國小粉紅，試圖騷擾、攻擊一群在雪梨市政廳門口集會遊行的維吾爾人長者，所幸有一名年輕力壯的維吾爾青年現身，不但保護同族的老人家，更厲聲警告鬧事的中國小粉紅立刻滾蛋，嚇得這名中國小粉紅立即臉色發白，並灰溜溜地火速逃離現場。

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