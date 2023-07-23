留澳中國小粉紅欺負港生 還嗆︰支持種族滅絕維吾爾人！
昨（22）日知名推特帳號「大翻譯運動」，分享一段到澳洲留學的中國小粉紅，不但當眾欺侮香港學生，甚至歇斯底里地大吼，「我支持種族滅絕維吾爾人，我為此感到自豪，那又怎樣？」，（圖擷取自@TGTM_Official推特）
〔即時新聞／綜合報導〕近期再次傳出有抱持強烈仇視他國民族、歷史，又喜愛前往海外留學的中國小粉紅，對其他學生施暴的惡劣行徑。昨（22）日知名推特帳號「大翻譯運動」，分享一段到澳洲留學的中國小粉紅，不但當眾欺侮香港學生，甚至歇斯底里地大吼，「我自豪支持種族滅絕維吾爾人又怎樣？」，喪心病狂的發言不僅引起多國網友抨擊，更有不少人表示已向校方和政府請願，要求將這名中國留學生永久驅逐出境。
專門翻譯中國內部反西方言論的推特帳號「大翻譯運動」，昨日晚間上傳一支影片，為澳洲昆士蘭大學（University of Queensland in Australia）出現數個野蠻的中國小粉紅，當眾撒潑的惡劣言行。「大翻譯運動」在文內指出，片中的中國小粉紅不但當眾霸凌一名來自香港的學生，甚至還一邊瘋狂搖頭晃腦、一邊歇斯底里地朝著其他國家的學生高聲大喊，「我支持種族滅絕維吾爾人，我為此感到自豪，那又怎樣？」。
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影片曝光後，中國小粉紅囂張又喪心病狂的冷血言行，迅速被多國網友大力傳發，更分享到臉書、IG、Reddit、YouTube等社群平台，憤努的眾人除了留言譴責這群毫無人性的中國小粉紅，更有不少人發起請願，希望昆士蘭大學與澳洲政府能將他們永久從民主國家給驅逐出境，「種族歧視，必須開除！」、「中國學生必須被驅逐出境！」，甚至有中國網友也看不過去，翻牆留言「應該遣送回來，建議文明國家給這些人簽證之前先考察一下價值觀啊，別什麽垃圾都給簽證啊」。
更有網友嘲諷，「一個不習慣見到自由人的奴隸，在保衛它的主人」、「這男的完美地複制了中共政府否認中國發生種族滅絕的姿態」、「這個是顏色革命吧？共產黨的打手利用自由權利在自由世界發動的顏色革命」、「流氓只信奉叢林法則，讓它們學會文明的唯一方式，就是用它所崇尚的方式去對待它」、「對種族滅絕沒有絲毫羞恥心和作為人的痛感。如此輕易的脫口而出，真是中共教育下的產物」。
還有網友分享一段影片，為同樣在澳洲的一名中國小粉紅，試圖騷擾、攻擊一群在雪梨市政廳門口集會遊行的維吾爾人長者，所幸有一名年輕力壯的維吾爾青年現身，不但保護同族的老人家，更厲聲警告鬧事的中國小粉紅立刻滾蛋，嚇得這名中國小粉紅立即臉色發白，並灰溜溜地火速逃離現場。
在澳大利亚昆士兰大学，中国留学生粉红欺负香港学生，并对本地学生歇斯底里地大喊：“我支持种族灭绝维吾尔人，我为此感到自豪，那又怎样？”— Inty热点新闻 （@__Inty__） July 22, 2023
pic.twitter.com/ybGYYvXp1E
在澳大利亚的一些维吾尔人在悉尼市政厅门口集会给当地人介绍中国的反人类行为，于是一个中国的爱国粉红骚扰袭击维吾尔长者，然后一个年轻力壮的维吾尔青年出现，警告他，让他滚蛋，这个中国粉红突然脸色发白，连忙点头说：“好的，我滚蛋”pic.twitter.com/l4IrC2n5f6— Inty热点新闻 （@__Inty__） September 11, 2022