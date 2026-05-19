政院推「0到18歲全程支持」 卓榮泰：育嬰假升級育兒假適用至6歲

政院今（19）日舉行「520記者會」。（記者田裕華攝）

行政院今（19）日舉行「520記者會」，院長卓榮泰表示，政府將推出0到18歲全程支持，也會把彈性育嬰假升級為育兒假適用年齡提高至6歲，同時也會推動育嬰住宅減稅優惠，以及更合理規劃婚假、產假、陪產假，希望能達到照顧陪伴的目的、鼓勵雙親共同參與。

卓榮泰說，政府重點就是針對生育、養育、教育三個階由，政府提供全面的加補助、減負擔、多彈性、增照顧，達到安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場、居住減壓等目標，希望濟成長不只要全民共享，也要世代共享，照顧更多年輕人、更好的下一代。

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對於立院國民黨團昨也提出「拯救國家未來：對抗少子化民生政策」，包括0到6歲健保費全額免費；0到6歲托育補助每半年2萬元；0到15歲每月5000元育兒補助，3項政策預算規模大約一年2416億元。藍白之前也提出台灣未來帳戶特別條例草案，開戶時政府存入5萬元，之後每年存1萬元，經費4500億元。

卓榮泰說，一個公共政策不是比較誰的數字經費比較多，而是在比較，有沒有辦法整體做戰略佈局，提出全盤配套措施。從生育、養育、教育3個階段不同的規劃，用補助的方式，用減少負擔的方式，給更多的彈性時間、實質照顧，這樣才能完整，而不是從當中選幾項做資源挹注，難免會失衡。

卓榮泰表示，各該項具體內容都有了，但還沒有經過行政院會的討論，最快會在下週行政院會進行討論之後，才對外宣布，這就是宏觀計劃。

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