國民黨內齟齬浮上檯面 藍委：黨內到處在放話 問題在台北大老、山頭

面對年底選戰，國民黨屏東縣長參選人蘇清泉今表示，他要沉重的呼籲黨內先進，大家都各退一步或串連一下，坐下來看如何因應。（資料照）

國民黨主席鄭麗文上任半年多來，其顯著的親中路線讓黨內親美派感到焦慮，前中廣董事長趙少康更在短短一個月內，數度與鄭中央公開齟齬。國民黨輔選人士直言，鄭麗文令不出黨中央。對此，國民黨屏東縣長參選人、立委蘇清泉今日受訪直言，「高層這邊紛紛擾擾，剛剛還有聽到委員跟我講的，這邊到處大家在放話，我是覺得非常不應該，問題不是在地方，而是台北這些大老、山頭」。

蘇清泉指出，他本身也是縣市長參選人，國民黨本來就應該全面大團結，不然絕對會出問題，鄭麗文當選黨主席以來，一直有一些紛爭是事實，她本人的行事作風，有人讚賞、有人批評，趙少康或其他人在軍購案、縣市長提名、與民眾黨合作等題目，一路走來都非常辛苦。

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蘇清泉呼籲，國民黨沒有分裂的本錢，大團結都不一定能贏，心平氣和，不要讓別人有見縫插針的機會，各縣市要好好整合，不然各自山頭林立，讓人各自拆解是不對的。

蘇清泉：身為參選人 壓力非常大

蘇清泉說，國民黨沒有拿回行政權，是完全沒有機會的，沉重的呼籲黨內的先進，大家都各退一步或串連一下，好好開個會坐下來看如何因應，這是他的期待，身為參選人壓力非常大，希望大家共同呼應。

賴士葆：團結各方力量 黨中央責無旁貸

「團結各方的力量，是黨中央的責任，責無旁貸。」國民黨立委賴士葆表示，大家的看法就聽聽吧，國民黨要團結，年底縣市長選舉這一仗不好打，團結一致，有什麼誤會就溝通、化解，團結比較重要，因為團結都不一定會有很好的成績，更何況不團結。

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