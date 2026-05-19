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    前桃園市長鄭文燦涉貪案開庭 送500萬關鍵人物廖俊松出庭

    2026/05/19 10:03 記者鄭淑婷／桃園報導
    廖俊松（左）時任鴻展公司董事長，18日出庭。（記者鄭淑婷攝）

    廖俊松（左）時任鴻展公司董事長，18日出庭。（記者鄭淑婷攝）

    桃園地院今（19）日上午開庭審理前桃園市長鄭文燦涉貪案，檢辯雙方在前兩次針對500萬元是賄款或政治獻金激烈攻防，全案關鍵被告廖俊松今將出庭，他時任鴻展公司董事長，與轉為污點證人的兒子廖力廷一起送500萬元進入市長官邸，廖力廷前兩次開庭證稱「當天只有廖俊松與鄭文燦談話，我一開始就被請到外面」，與鄭之間是否有合意、對價，廖俊松的說詞將是全案關鍵。

    鄭文燦被控於桃園市長任內，涉嫌在華亞科技園區擴大開發案（林口特定區計畫工五工業區擴大案）中收賄500萬元，護航開發案東側9.12公頃土地改採自辦重劃，廖俊松為鴻展公司董事長，兒子廖力廷為鴻展公司業務經理，負責推動華亞擴大開發案。

    廖俊松擔任鴻展公司董事長，幕後股東為同案被告、台塑企業總管理處前總經理楊兆麟、台塑企業總管理處前執行副總經理侯水文，相較廖力廷在庭上自承「自己只是比較聽話的下人」、「送錢到鄭文燦官邸，自己被請到外頭，沒有直接聽聞父親廖俊松與鄭文燦的對話」等，送錢的目的到底是請求協助土地開發案的賄款或是政治獻金，廖俊松將是全案關鍵角色，他在準備程序庭時當庭認罪，今日審理預料檢辯亦將針對是賄款或政治獻金持續交鋒。

    楊兆麟。（記者鄭淑婷攝）

    楊兆麟。（記者鄭淑婷攝）

    桃園地檢署檢察官蒞庭。（記者鄭淑婷攝）

    桃園地檢署檢察官蒞庭。（記者鄭淑婷攝）

    鄭文燦到庭。（記者鄭淑婷攝）

    鄭文燦到庭。（記者鄭淑婷攝）

    鄭文燦到庭。（記者鄭淑婷攝）

    鄭文燦到庭。（記者鄭淑婷攝）

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