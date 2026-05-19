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    首頁 > 社會

    車廂藏K盤及愷他命被抓包 騎士神回「學校有教過」

    2026/05/19 10:03 記者洪臣宏／高雄報導
    許男表示沒吸毒會配合驗尿，結過被打臉。（民眾提供）

    許男表示沒吸毒會配合驗尿，結過被打臉。（民眾提供）

    高雄市前鎮警分局攔查註銷車牌機車，在車廂內查獲K盤及愷他命1包，22歲許姓男騎士一開始裝傻，面對員警不斷追問才承認是K他命，還說「學校有教過」，員警哭笑不得。許男涉嫌無照毒駕，除了吃上官司，也收下最高16萬2千元罰單。

    前鎮分局復興路派出所警員陳威丞於17日下午1時許執行取締違規勤務時，在前鎮區康和路口時發現許男所騎乘機車車牌異常，上前攔查發現該車牌已遭註銷，許男打開車廂拿取皮包時，眼尖員警瞥見車廂內藏有K盤1個及愷他命粉末夾鏈袋1包（毛重0.9公克），許男起初還裝傻辯稱「不知道那是什麼」，但在員警持續追問下，竟突然脫口而出：「那是K他命啦！」員警隨即反問：「你怎麼知道？」沒想到許男回應：「學校有教過！」

    警方對許男進行唾液快篩試劑進行檢測，呈現三級毒品愷他命陽性反應，全案依毒品危害防制條例及公共危險等罪嫌送辦。

    另針對交通違規部分，警方依違反道路交通管理處罰條例「無照駕駛」、「毒後駕車」、「使用註銷之號牌」，合計最高可裁處新臺幣16萬2千元罰鍰。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方在許男車上起出K盤。（民眾提供）

    警方在許男車上起出K盤。（民眾提供）

    警方查獲毒品。（民眾提供）

    警方查獲毒品。（民眾提供）

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