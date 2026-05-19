通緝犯逃亡高雄跑輸警察 連3摔狼狽落網

朱姓通緝犯逃亡高雄，跑輸警察連3摔狼狽落網。（民眾提供）

高雄市一名朱姓男子到鳳山區一間複合式釣蝦場玩桌遊，遇警臨檢誆騙要上車拿證件，轉身拔腿狂奔200公尺，拖鞋掉落還連3摔，警方將他壓制逮捕，竟是詐欺通緝犯，將他解送台南地檢署歸案。

高雄警方今表示，鳳山警分局五甲派出所5月12日晚間臨檢鳳山區善士街一間複合式釣蝦場，朱男原本在釣蝦場內玩桌遊，突遇警方臨檢準備落跑。

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警方發現他形跡可疑，將他攔下盤查身分，朱男起初假意配合，聲稱身分證放置車內，欲返回車上拿取證件，卻趁警方不備，突然拔腿狂奔，企圖躲避查緝。

警方見狀立即展開追緝，朱男神情慌張、四處逃竄，一路狂奔200公尺，連拖鞋也掉落，還接連摔倒3次，模樣十分狼狽，仍企圖起身繼續逃跑，警方一路緊追在後，順利壓制逮人，所幸無人受傷。

警方查出朱姓男子（32歲）為詐欺通緝犯，台南地方檢察署發布通緝不到1個月，逃亡高雄跑輸警察落網，警方將朱男逮捕歸案，解送台南地檢署偵辦。

鳳山警分局表示，警方將持續強化巡邏與臨檢勤務，全面掃蕩各類不法分子，對於任何企圖逃避查緝嫌犯，警方必定依法追查到底，絕不寬貸，以維護社會治安與市民安全。

朱姓通緝犯逃亡高雄，跑輸警察連3摔狼狽落網。（民眾提供）

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