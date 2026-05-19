密談曝光！美駐北京大使：川普當面告知習近平「對台政策不變」

川習會落幕，美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）兩人見面究竟談了什麼仍然餘波盪漾。圖為川普應習近平邀請參訪中南海。（法新社資料照）

美國駐中國大使龐德偉（David Perdue）18日受訪透露表示，總統川普向中國國家主席習近平表明，其任內美國對台政策不會改變，全面支持台灣關係法、美中3項公報與對台6項保證。他強調，這對中方是重大議題，川普則堅守底線。

龐德偉18日接受財經頻道CNBC節目主持人柯恩（Joe Kernen）訪問。

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柯恩首先問：「川普在訪問中提及對台軍售當交易籌碼，聽起來像是已放棄台灣，或是可能為了經貿協議改變美國政策，你知道實際情況嗎？」龐德偉回應：「我知道發生了什麼事，川普總統（表達得）非常清楚。」

龐德偉說：「（川習會談）當時我在場，川普清楚對中國國家主席習近平表明，我們不會改變美國對台灣的政策，我們完全支持台灣關係法、3個聯合公報與6項保證；我們不支持（台灣）獨立，但也不想見到兩岸之間的脅迫行為，我們希望見到和平解決方案。」

「這對中國來說是個重要議題，川普總統守住了立場。」龐德偉補充，在軍售議題上，川普第1任期和第2任期批准出售給台灣的武器，比1979年以來任何一位美國總統都多出50%。他強調，白宮維持了美國過去40多年的對台政策。

柯恩追問：「你說我們不支持台灣獨立，這是我們的政策嗎？」龐德偉回答說，台灣關係法、美中3個聯合公報都表明美國不支持台灣獨立。

柯恩質疑，美國既不支持台灣獨立，卻不希望中國藉軍力或脅迫去改變台灣的獨立現狀。龐德偉解釋稱：「我不認為那是模糊，我知道數十年來這稱為戰略模糊。對我來說這非常清楚，我們不選邊，而是希望台灣與中國人民決定未來。我們只是不希望見到脅迫行為，不希望結局是軍事打擊行動。」

他說：「川普說得非常清楚，他的政策與美國的政策沒有改變。他強化了這個立場的明確性。他也聆聽了習近平的說法，我認為這很有建設性，他讓習近平仔細說明中方的看法。」

此外，龐德偉還談及戰略產業與晶片問題，他提到美國正努力重建在關鍵戰略產業的獨立性，以減少對單一來源的依賴，例如台灣的晶片。

美國駐中國大使龐德偉（左）18日受訪表示，總統川普（右）當面向中國國家主席習近平表明，其任內美國對台政策不會改變。（路透資料照）

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