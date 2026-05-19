南韓星巴克「坦克日」風暴擴大 母公司震怒fire執行長

南韓星巴克於5月18日光州民主化運動46週年紀念日推出「坦克日」，執行長已被開除。南韓星巴克招牌示意圖。（彭博）

南韓星巴克18日光州民主化運動46週年紀念日當天推出「坦克日」活動促銷隨行杯，被外界砲轟會讓人想起當年戰車開進光州鎮壓的畫面，業者見狀連忙取消活動，南韓星巴克母公司新世界集團會長鄭溶鎮也出面致歉，並震怒開除南韓星巴克執行長孫正鉉（손정현，音譯）及相關負責人。

據《韓聯社》報導，鄭溶鎮表示，此次活動對「5‧18」光州民主化運動的罹難者家屬、當地民眾與民主精神帶來了傷害，他對此代表公司致歉，並強調這是絕對不應該出現、不應該容忍的行銷手段。

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鄭溶鎮說，為了南韓民主奉獻一切的先行者所遭受的苦難與犧牲，在本次活動中遭到忽視，這絕對是不可原諒的錯誤。鄭溶鎮直指自己對此負有全部責任，包括他本人到所有員工在內都會進行培訓，建立完整的歷史意識和道德標準。

此外，南韓星巴克在「坦克日」廣告口號中還使用了「猛敲桌子（책상에 탁）」一詞，令人想起南韓1987年學運人士朴鍾哲遭酷刑致死案，時任警察廳長的姜旼昌在說明其死因時，謊稱辦案人員只是「猛敲桌子（책상을 탁），然後他（朴男）倒吸一口氣就死了」，但事後證實朴鍾哲是遭受警方水刑時壓迫頸部窒息身亡。

因此，鄭溶鎮除了對「5‧18」死難者家屬、光州市民、為國家民主奉獻者道歉之外，也向朴鍾哲遺屬致歉。鄭溶鎮指出，公司針對這項活動為何能夠通過審核將展開調查，結果出爐後會公開透明地向外說明。

據了解，美國星巴克於2021年7月將南韓星巴克賣給新世界集團會旗下易買得（E-mart）、新加坡政府投資公司，由易買得負責經營。

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