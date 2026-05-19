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    首頁 > 生活

    基隆1人感染漢他病毒！4/7被老鼠咬傷 市府證實在院治療

    2026/05/19 10:00 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市長謝國樑（中）說明基隆有名男子工作時被老鼠咬傷，似疑感染漢他病毒。（記者盧賢秀攝）

    基隆市長謝國樑（中）說明基隆有名男子工作時被老鼠咬傷，似疑感染漢他病毒。（記者盧賢秀攝）

    基隆市政府證實發生1例漢他病毒感染病例，1名40多歲男性4月7日在職場清潔工作時被老鼠咬傷，5月2日前後發病，有發燒、發冷及食慾不振情況，就醫後醫院化驗通報，工作職場已加強清潔。

    基隆市衛生局長張賢政指出，這名40多歲男性住在新北市，在基隆工作，4月7日時在職場協助清潔時有看到老鼠，企圖滅鼠時被老鼠咬傷，工作職場已抓到咬人的老鼠，也做相關環境的清消，並做持續的清消。

    張賢政指出，這名男子在5月2日發病，症狀包括發燒、食慾變差等一些輕微的症狀，他也到住家附近的醫院就醫，醫院的警覺性很高，因此在5月8日時通報中央並進行相關的化驗，昨天中午有初步的結果，基隆市被告知有疑似漢他病毒的個案，個案恢復良好，近日將出院。

    張賢政表示，該名男子工作職場會持續清消，包括設捕鼠籠等，抓到老鼠也會做檢驗，相關的疫調將由中央統整資訊公布。

    市長謝國樑表示，漢他病毒不會人傳人，先前也進行水溝等清消工作，包括廟口攤商，醫院要提高警覺，民眾不必恐慌，發現有老鼠時不要徒手滅鼠，可以打1999通知相關單位滅鼠。

    基隆市環保局今天也到廟口和夜市周邊進行清桶、清水溝和投藥等，當場也有發現老鼠。

    基隆市環保局加強清消投藥。（記者盧賢秀攝）

    基隆市環保局加強清消投藥。（記者盧賢秀攝）

    基隆市環保局加強清消投藥。（記者盧賢秀攝）

    基隆市環保局加強清消投藥。（記者盧賢秀攝）

    基隆市環保局加強清消投藥。（記者盧賢秀攝）

    基隆市環保局加強清消投藥。（記者盧賢秀攝）

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