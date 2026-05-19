獨家》這單位「超熱門」 警界全國最高分也擠不進去

今年第1次巡官統調出爐，有人積分逾200分，但靠高分也擠不進保四總隊。（資料照）

警政署日前公布今年第1次巡官統調，結果幾家歡樂幾家愁，497人有135人成功核調，其中各保警總隊是大熱門，核調警官數僅11人，尤其是保四總隊更誇張，1名警官以逾200分超高分將保四列為第一志願，仍擠不進保四的窄門；有基層爆料，該警官竟是輸給「特困」身分的巡官，每年都有幾位特困身分巡官排擠掉積分高的同仁，非常不公平，統調制度有檢討的空間。

爆料的基層指出，今年保四總隊分隊長調出2名，只派補1名，而且是「特殊困難」身分者調入，一般身分者最高有200多分，也無法如願調入保四，引起基層幹部不滿，特困身分巡官排擠掉積分高的同仁，非常不公平。

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最熱門的保一至保七總隊今年都有出缺，其中保一核調5人，其餘都各核調1人，總共11人。警界人士指出，保一到保七等專業單位，堪稱一位難求，尤其是保四與保五總隊，更是每年擠破頭，但每年人數開缺變化大，有時一個缺都沒有；就算積分排名高，還得排在「特困」的後面，要擠進保四窄門還得碰運氣。

據指出，申調保四的該名巡官積分高達逾200分，在全國以保四為第一志願的巡官中積分最高，卻因他是「一般請調」，因此即使積分再高，仍然被「特困」擠掉，也難怪會有不平聲浪出現；由於專業單位一位難求，未來統調是否應將「特困」者排除？整個統調制度有檢討的空間。

保四總隊是巡官統調熱門單位。（資料照）

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