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    首頁 > 社會

    摔壞直升機遭免職飛行員翻案成功 法官：空勤總隊卸責

    2026/05/19 07:46 記者鮑建信／高雄報導
    空勤總隊張姓飛行員駕駛失控，摔壞直升機被免職，不服處分打官司，被高雄高等行政法院判決勝訴。（資料照）

    空勤總隊張姓飛行員駕駛失控，摔壞直升機被免職，不服處分打官司，被高雄高等行政法院判決勝訴。（資料照）

    內政部空中勤務總隊張姓直升機駕駛，多年前在小港機場，進行緊急訓練課目，因操作不慎，導致飛機側翻在跑道，所幸人員平安，但被總隊記2大過免職，他不服打官司，高雄高等行政法院更一審認為處分不當，判決他勝訴。

    2020年4月7日下午，空中勤務總隊勤務第3大隊第2隊張姓飛行員，駕駛AS365型NA-103號海豚直升機，在高雄國際機場，執行模擬尾旋翼失效的訓練緊急程序課目，發生飛機失控，側翻在跑道報銷。

    空勤總隊調查後，認為張員未按表操課，造成3億2400萬元飛機修復重大損失，構成「怠忽職守」要件，予以記2大過免職，他不服打行政官司，被高雄高等行政法院駁回後，上訴最高行政法院，結果撤銷處分，發回重審。

    張員指出，此次飛安事故，未發生人員傷亡，他縱有責任，亦僅屬飛航技術上操作過失，而非怠於履行法定職責，並未達重大失職，被1次記2大過，違反比例原則。

    更1審法官調查，張員操作模擬尾旋翼失效訓練，是基於上級長官所發命令。況且，空勤總隊督導飛行員訓練模擬尾旋翼失效課目方面，管理上顯有缺失，在評價他違失行為時，應將總隊管理缺失一併納入考量，不能一味卸責給訓練出事的張員，因此撤銷免職處分，另為適法之處分，仍可上訴。

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