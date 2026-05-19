渣男謊稱不能生射後不理 純情女懷孕遭棄養提告 法院判賠28萬元

謊稱不能生射後不理，新竹純情女懷孕慘遭渣男棄養。（情境照）

原本抱持不婚不生態度的新竹李女，被自稱生育功能障礙的男友騙稱，他與前妻13年沒避孕也生不出來而不讓她避孕，結果李女果然「中獎」懷孕，事後男友扮起狠心渣男，不陪產檢不負責還酸言酸語刺激她，同意給補償金也食言，讓走投無路的她一度想輕生，憤而提告求償92萬元，新竹地院審理後判賠28萬。

李女說，與陳男原為男女朋友，她在交往期間已明確表示不願結婚及生育，陳男乃以其與前妻結婚13年未曾避孕仍未成功受孕為例，稱其自身有生育功能障礙而拒絕採取避孕措施，甚至反對她吃避孕藥，造成她在交往期間長期承受可能受孕的心理壓力，心情持續緊繃不安。

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不料去年5月李女確認懷孕，陳男起初表示願意負責，然她懷孕期間卻未陪伴，亦未體諒她因賀爾蒙變化所致情緒不穩，甚至以工作繁忙為由未陪同產檢，致雙方爭執不斷，

去年7月中旬二人分手後，她要求陳男對胎兒負責，陳男仍態度冷漠，表明只願意給付坐月子的費用10萬元，而拒絕承擔懷孕及撫養責任，造成她精神痛苦，因而至精神科治療，並進行心理諮詢，事後更因宮縮，經醫師診斷需在家安胎休養，致收入減少，遂與陳男協商，陳男曾同意支付補償金30萬元並先給5萬元，其後即未再給付。

事後二人再度協商調整補償金為33萬元，以分期方式支付，陳男態度仍舊冷漠甚至以情緒化言語回應，顯然毫無履行誠意，陳男持續以刺激性言語爭執，並反悔不願支付補償金，造成李女孕期中更嚴重的身心傷害，多次萌生輕生念頭，憤而請求陳男給付精神慰撫金59萬元，加上補償協議約定的33萬元，共計92萬元。

法官認為，雙方成立給付補償金契約，李女請求陳男給付補償金33萬元，並扣除已付的5萬元，餘額為28萬元，當屬有據。

法官認為李女雖曾前往醫院精神科就診，經診斷有焦慮症、憂鬱症狀，而行為治療計劃中雖有提及與陳男的互動過程中有失望、生氣等複雜情緒與波動相關記載，然而卻是心理師依她就診時主觀說明而紀錄的事項，並非醫師判斷結果，且當時李女與陳男間就分手後給付補償金、精神慰撫金等進行協商，參酌現代社會工作競爭及日常生活各類社會經濟壓力，可能為造成這些病症潛在多重因素，難僅憑醫療單據、診斷證明書、行為治療計劃等，即認為李女患病與陳男行為間有因果關係存在，因此李女主張陳男侵害健康權無法成立。

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