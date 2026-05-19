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    首頁 > 政治

    中國反對！世衛大會否決台灣參與 帛琉相挺：全球衛生不容缺口

    2026/05/19 06:13 國際新聞中心／綜合報導
    駐奧地利代表處輔導奧地利台灣協會舉辦「力挺台灣加入世衛組織餐會」，旅奧僑胞及各界友人以實際行動，支持台灣參與今年的世界衛生大會（WHA）。（奧地利代表處提供）

    駐奧地利代表處輔導奧地利台灣協會舉辦「力挺台灣加入世衛組織餐會」，旅奧僑胞及各界友人以實際行動，支持台灣參與今年的世界衛生大會（WHA）。（奧地利代表處提供）

    在中國表示將阻擋台灣參與後，世界衛生組織（WHO）會員國18日否決一項邀請台灣參加在日內瓦舉行的年度大會提案。

    路透報導，在18日展開的會議中，中國與巴基斯坦共同發言，反對該動議。大會接受排除台灣的決定。

    一名中國代表向會員國表示：「中國不同意中國台灣地區以任何形式參與世界衛生大會。」

    帛琉是支持將台灣列為世界衛生大會（WHA）觀察員提案的眾多國家之一。帛琉向與會代表表示，排除台灣是不合理的，並有削弱全球疾病監測與資訊分享的風險。

    帛琉代表說：「全球衛生治理不容許出現缺口，排除任何有能力且負責任的夥伴，包括台灣在內，正是製造這種缺口。」

    由於北京反對，台灣被排除在大多數國際組織之外。台灣外交部長林佳龍宣布，他已於17日抵達瑞士，將參加世衛大會的場邊活動。

    在國民黨籍總統馬英九執政期間，台灣曾於2009年至2016年間以觀察員身分，參加世界衛生大會。

    但在民進黨籍的蔡英文贏得總統大選後，由於她拒絕同意中國與台灣同屬「一個中國」的立場，北京自2017年起開始阻擋台灣參與。

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