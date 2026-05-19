稱原訂5/19打伊朗！ 川普：應中東3國要求已經暫緩

川普18日表示，他應中東國家領袖請求，已下令美軍延緩原定19日對伊朗發動的軍事攻擊計畫。（彭博）

美國總統川普17日接受美國新聞網「Axios」專訪時，警告伊朗「時間正在流逝」，若德黑蘭仍不願與華盛頓達成協議，將面臨更劇烈的打擊，「他們將會蕩然無存」。不過，川普18日表示，他應中東國家領袖請求，已下令美軍延緩原定19日對伊朗發動的軍事攻擊計畫，以便達成「可接受的協議」。

川普在「真實社群」（Truth Social）發文指出，應卡達、沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國領袖的要求，他決定暫緩原定19日對伊朗發動軍事攻擊的計畫，原因是目前正在進行一項談判，而他們認為，這將會達成一項對美國、所有中東國家乃至其他各地而言都能接受的協議。川普強調：「最重要的是，這項協議將包括伊朗不能擁有核武！」

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川普表示，基於對這3國領袖的尊重，他已指示戰爭部長（國防部長）赫格塞斯、美國參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）及美軍，「我們不會執行原定明天（19日）對伊朗的攻擊」。但川普也強調，一旦「無法達成可接受的協議」，美軍必須做好準備，在接到通知的第一時間，就對伊朗展開「全面且大規模的攻擊」。

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