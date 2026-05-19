「共好」迎戰「共治」！沈伯洋合體蘇巧慧 清晨走訪魚果市場

沈伯洋（左一）、蘇巧慧（中）台北市合體，清晨拜訪台北漁市場、台北市第一果菜批發市場。（記者王藝菘攝）

民進黨台北市長參選人沈伯洋、新北市長參選人蘇巧慧今（19）天首次合體，選在台北市萬華區的魚果市場；沈伯洋說，國民黨的「雙北共治」是由上而下的想法，他跟蘇巧慧要做的是「雙北共好」，彼此互相競爭、互相茁壯。蘇巧慧也以餐廳作比喻，城市可以有同樣的消防法規、衛生法規，但是有不同的主廚，推出不同的菜色，希望「新北市可以從台北市的衛星，變成我自己的繁星點點」。

沈伯洋：「雙北共治」是「由上而下」的想法

沈伯洋表示，魚市場、果菜市場是支撐雙北的心臟，跟蘇巧慧認識超過廿年，當時也都沒想到，雙雙會被提名參選台北市、新北市，兩個城市絕對不是一加一等於一，一定是要一加一大於二，常聽人說「雙北共治」，這是「由上而下」的想法。

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沈伯洋認為，兩個城市互相合作，才是最重要，「我們就像一個生態系一樣，一個森林，每一個區、每一個鄉鎮，都會有不同的大樹，我們的根與養分是相連的，就好像我們的交通、安全系統相連，但是每一棵大樹長得都不一樣，都有自己的特色，這樣才會一加一大於二」。

沈伯洋說，這樣不叫雙北共治，而是叫作「雙北共好」，他跟蘇巧慧一定會奮力前行，把雙北帶到最好，互相競爭與茁壯，讓雙北成為全台最繁榮的地方。

蘇巧慧：好城市像好餐廳 彼此既競爭又合作

蘇巧慧表示，兩人獲黨提名後第一次合體選在魚果市場，是因這裡的攤商、顧客都來自雙北共同生活圈，一起來向大家請安問好。她和沈伯洋是在美國唸書認識的同學，住在同一棟宿舍的同一層，從廿幾年前認識到現在，感情好、交情深，現在又有機會得到大家的信任，在立院共同作戰兩年多，也是最好的戰友。

蘇巧慧指出，現在因為對城市有感情，希望彼此的城市可以更進步，所以想要扛起擔子，帶領城市一起前進。城市之間就像餐廳一樣，好的餐廳彼此之間既競爭又合作，例如可以有同樣的消防法規、衛生法規，但是有不同的主廚，想出不同的菜單，推出不同的菜色，才會更有特色，客人也能吃到更好的料理，端出來的菜色一定最好。

蘇巧慧提到，從年初起向大家報告她對新北市的福利、家庭照顧與新皇冠海岸、鑽石山城觀光計畫等政見，就是希望「新北市可以從台北市的衛星，變成我自己的繁星點點」，我的每一區都漂亮、城市更進步也更舒適，鄉村可以是最好的觀光品牌，揚名國際，讓新北市可以成為獨一無二的存在。

沈伯洋（前排右三）、蘇巧慧（前排左三）合體，今天清晨拜訪台北漁市場、台北市第一果菜批發市場。（記者王藝菘攝）

沈伯洋（前排右二）、蘇巧慧（前排左三）合體，今天清晨拜訪台北漁市場、台北市第一果菜批發市場。（記者王藝菘攝）

沈伯洋、蘇巧慧合體拜訪台北漁市場、台北市第一果菜批發市場。（記者王藝菘攝）

沈伯洋（右二）、蘇巧慧（前排左二）合體，清晨拜訪台北漁市場、台北市第一果菜批發市場。（記者王藝菘攝）

沈伯洋（前排中）、蘇巧慧（前排右二）率領台北市、新北市議員參選人拜訪台北漁市場、台北市第一果菜批發市場。（記者王藝菘攝）

沈伯洋（中）、蘇巧慧（左）合體造勢，清晨走訪台北漁市場、台北市第一果菜批發市場。（記者董冠怡攝）

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