脫序重機男闖淡江大橋挨罰扣車 竟偷貨車想載走無牌車警所前被逮

單姓男子在淡江大橋通車前，騎暴音車闖越，苦吞警方寄出4張高額罰單，但他繳清罰單，因車牌被吊扣無法上路，竟偷貨車到八里分駐所想要載走機車，失主趕抵警所，被警方人贓俱獲。（記者吳仁捷翻攝）

新北市單姓男子在淡江大橋通車首日，未開放通車前，騎乘重機闖入快車道，他繳清罰單後要到八里分駐所取車，但警員告知，他由於未依規定變更排氣管，加上未在期限內驗車，車牌被吊扣，車輛目前無法騎乘，但單男竟異想天開，在路邊偷開卸貨的貨車，到八里所載走機車，但被害人追趕偷車的單嫌不及，到派出所看見失車報案，警方人贓俱獲，脫序的單嫌罪加一等，再吃上竊盜官司。

據了解，24歲單姓男子12日闖越淡江大橋違規，被扣車、吊牌，單男隔天繳完高額罰款，要到八里所取車，但警方一查，告知單男，他的機車因未依規定變更排氣管及消音器，又未驗車，車牌被扣，機車無牌照不可行駛道路上；但單男離去後，不到半小時，當晚約6時許，駕駛一輛小貨車到八里所想運走機車，但所駕小貨車是他在八里區華峰一街竊取。

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當時47歲陳姓貨車車主正好打電話到八里所告知貨車被人偷走，他追逐未果，隨後到警所報案，陳男一到警所發現失竊的貨車竟停在門口，告知警方，警方當場逮捕單男，發還遭竊小貨車給被害人，警詢後，將單男依竊盜罪移送士林地檢署偵辦。警方說，針對單男失序行徑，已通知家人、衛生局後續列管、輔導。

單姓男子在淡江大橋通車前，騎暴音車闖越，苦吞警方寄出4張高額罰單，但他繳清罰單，因車牌被吊扣無法上路，竟偷貨車（見圖）開到八里分駐所想要載走機車，失主趕抵警所，被警方人贓俱獲。（記者吳仁捷翻攝）

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