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    淡江大橋第一張罰單！飆仔爆音車硬闖管制區 吞高額罰單還扣車

    2026/05/12 12:59 記者吳仁捷／新北報導
    淡江大橋開出第一張罰單！24歲的單姓騎士今天在淡江大橋通車前，爆音的改裝機車闖入管制區快車道，還拒絕攔檢，警方在下橋處查獲，祭出四張最高61800元的罰單，當場扣牌扣車，至於違規動機，警方仍待進一步調查釐清。 （記者吳仁捷翻攝）

    淡江大橋開出第一張罰單！24歲的單姓騎士今天在淡江大橋通車前，爆音的改裝機車闖入管制區快車道，還拒絕攔檢，警方在下橋處查獲，祭出四張最高61800元的罰單，當場扣牌扣車，至於違規動機，警方仍待進一步調查釐清。 （記者吳仁捷翻攝）

    新北市淡水河口的淡江大橋今天上午11時30分通車，卻傳出通車前，一輛機車騎士騎乘爆音改裝車闖入快車道，警方發現後示意攔停，但騎士拒檢逃逸，警方隨後在淡江大橋北上端下橋處查獲，祭出不服稽查取締等4張罰單，最高可處罰鍰以6萬1800元，當場扣牌沒入車輛；單姓騎士辯稱，因不滿機車道過窄，才以闖越未通車的大橋快車道抗議。

    新北警局員警今天上午執行淡江大橋通車啟用勤務，發現這輛白牌機車闖入管制尚未開放通行（11:30開放）的淡江大橋機車道，進行通報並前往攔截。

    警方發現24歲單姓男子騎乘普通重型機車，沿台64線上61線往淡江大橋機車道往北行駛，在八里二閘道拒絕攔停。

    交通大隊交通分隊員警隨後在淡江大橋北上下橋處實施攔截成功，當場舉發道交條例第16條未依規定變更排氣管（900-1800元罰鍰）、第33條機車行駛高快速道路（3000-6000元罰鍰）、第43條拆除消音器以外方式造成噪音（6000-2萬4000元罰鍰）、第60條2項1款不符稽查取締（1萬-3萬元以下罰鍰，並吊扣駕照6個月），當場查扣車牌、移置保管車輛。

    警方說，針對單姓騎士的創業動機，警方仍待調查釐清，不排除是飆仔為刷存在感，刻意犯案將約制危險駕駛犯行。

    淡江大橋開出第一張罰單！24歲的單姓騎士今天在淡江大橋通車前，爆音的改裝機車闖入管制區快車道，還拒絕攔檢，警方在下橋處查獲，祭出四張最高61800元的罰單，當場扣牌扣車，至於違規動機，警方仍待進一步調查釐清。 （記者吳仁捷翻攝）

    淡江大橋開出第一張罰單！24歲的單姓騎士今天在淡江大橋通車前，爆音的改裝機車闖入管制區快車道，還拒絕攔檢，警方在下橋處查獲，祭出四張最高61800元的罰單，當場扣牌扣車，至於違規動機，警方仍待進一步調查釐清。 （記者吳仁捷翻攝）

    淡江大橋開出第一張罰單！24歲的單姓騎士今天在淡江大橋通車前，爆音的改裝機車闖入管制區快車道，還拒絕攔檢，警方在下橋處查獲，祭出四張最高61800元的罰單，當場扣牌扣車，至於違規動機，警方仍待進一步調查釐清。 （記者吳仁捷翻攝）

    淡江大橋開出第一張罰單！24歲的單姓騎士今天在淡江大橋通車前，爆音的改裝機車闖入管制區快車道，還拒絕攔檢，警方在下橋處查獲，祭出四張最高61800元的罰單，當場扣牌扣車，至於違規動機，警方仍待進一步調查釐清。 （記者吳仁捷翻攝）

    淡江大橋開出第一張罰單！24歲的單姓騎士今天在淡江大橋通車前，爆音的改裝機車闖入管制區快車道，還拒絕攔檢，警方在下橋處查獲，祭出四張最高61800元的罰單，當場扣牌扣車，至於違規動機，警方仍待進一步調查釐清。 （記者吳仁捷翻攝）警方提供

    淡江大橋開出第一張罰單！24歲的單姓騎士今天在淡江大橋通車前，爆音的改裝機車闖入管制區快車道，還拒絕攔檢，警方在下橋處查獲，祭出四張最高61800元的罰單，當場扣牌扣車，至於違規動機，警方仍待進一步調查釐清。 （記者吳仁捷翻攝）警方提供

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