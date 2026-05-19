承攬光電工程遭解約竟搬走廠商大批料件 兄妹檔包商被判刑

吳姓兄妹承攬光電工程遭解約竟搬走廠商大批料件，各被判刑1年2個月。示意照，非本案光電設備。（資料照）

吳姓兄妹檔包商承攬科技公司得標的牡丹給水廠太陽光電系統工程，因為違約遭到該科技終止合約，吳氏兄妹竟開車搬走該科技公司放置在施工現場價值逾160萬元的光電料件，該科技公司視為竊盜行為報警處理；吳氏兄妹雖否認犯行，但屏東地院認定兄妹倆結夥竊盜罪行成立，各處有期徒刑1年2個月，並沒收被搬走該批料件或追徵等值價額，可上訴。

吳氏兄妹經營的工程行2年多前向該科技公司承攬牡丹給水廠池頂及辦公室太陽光電系統工程，因出現違約情形，遭到該科技公司終止合約，吳氏兄妹卻開車將施工現場屬於該科技公司產權的太陽能PV電纜、變流器等價值160多萬元的光電料件搬走，該科技公司發現後，決定報警處理；但吳氏兄妹卻辯稱，他們並沒有載走該批物料，是該公司要求他們將施工製造的垃圾運走。

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屏東地院檢視檢方及該科技公司所出示的相關證據後，認為吳氏兄妹將現場工程物料載走，是為將來工程款釐清而先行扣留，顯為圖自身工程契約利益而為，該批工程物料為該科技公司購入，享有所有權，不可能任憑吳氏兄妹帶回保管，2人犯下結夥竊盜罪，卻始終否認犯行，犯後態度不佳，各處1年2個月徒刑，並沒收被搬走該批料件或追徵其價額。

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