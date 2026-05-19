網惡搞「蘇洵全家相挺」 沈伯洋神回驚呆網友

面對網友惡搞北宋文學家蘇洵稱「挺沈伯洋」，沈伯洋引用歷史典故以文言文回覆，讓許多網友驚訝「連這也能回？」（資料照）

民進黨台北市長參選人沈伯洋近期勤跑地方引起不少話題，在社群媒體上也頻繁與網友互動，相當「活網」，有網友在Threads上惡搞，冒名北宋文學家蘇洵稱「挺沈伯洋」，還拉了兒子蘇軾、蘇轍全家一起相挺，沒想到引來沈伯洋現身，竟引經據典以文言文回覆，讓許多網友驚訝「這也能回」？

有網友在Threads貼文表示：「我是蘇洵，我挺沈伯洋！昨天和蘇軾與蘇轍聊完以後，我們家也確定4票都會投給沈伯洋了。原本是深藍的他們，也被沈伯洋感動了。接下來也要繼續幫沈伯洋拉票！」搞笑還暗藏諷刺。不過，沈伯洋見招拆招，留言道：「蘇老，您《六國論》早申『以地事秦』之戒，反綏靖之志昭昭千載，今乃姍姍來歸，何其晚也？實在說不過去。」

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而沈伯洋以文言文回覆「蘇洵」也讓許多網友驚訝：「沈伯洋連這也能回？？！！」、「超強！要是蔣萬安看到這篇一定說請中央教育部來。」、「讀書人的段子，我不複習還找不到笑點......」、「區桂芝老師，這文言文您開不開心？」、「你這樣講話，藍網軍怎麼生出『沈伯洋產生器』？」、「好期待明天去問萬安六國論喔～」。

此外也有網友翻譯成白話並解釋：「蘇老您當年在《六國論》裡早就警告過大家『割讓土地給秦國（討好侵略者）就像抱薪救火』的教訓，您反對綏靖主義（妥協求和）的意志可以說名留青史、傳誦千古。結果您到了今天才姍姍來遲說要支持我，怎麼會這麼晚才來呢？這實在有點說不過去喔！」、「沈伯洋委員表面上在稱讚蘇洵的《六國論》思想正確，實際上是在暗酸現代的某些政治對手，『你們過去一直主張向中國妥協，現在看到情勢不對才急忙轉彎、擺出捍衛主權的姿態，不覺得自己醒悟得太晚、太虛偽了嗎』？」

沈伯洋以文言文回諷「蘇洵」，引發網友轟動。（圖擷取自Threads）

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