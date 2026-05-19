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    首頁 > 社會

    苗栗頭份77歲翁 駕車衝對向撞斷電桿

    2026/05/19 09:27 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗栗頭份77歲翁，駕車衝對向猛撞電桿。（民眾提供）

    苗栗頭份77歲翁，駕車衝對向猛撞電桿。（民眾提供）

    一名77歲的陳姓老翁昨（18）日駕駛掀背車行經頭份市忠孝一路時，因不明原因車輛突然往左偏移，直接逆向衝向對向車道，猛烈撞擊路旁的電線桿。強大的撞擊力道導致電線桿當場斷裂、橫倒在馬路中央，所幸事故並未波及其他無辜用路人。

    頭份警分局今天早上表示，昨日下午2點多接獲民眾報案，稱頭份市忠孝一路附近有車禍發生。警方趕抵現場發現，現場一片狼藉，整支電線桿被撞斷橫躺路面，阻礙交通。

    警方初步調查，駕駛陳翁當時正沿忠孝一路直行，卻因不明原因失控偏移。幸運的是，現場並無其他車輛經過，陳男在安全氣囊及安全帶的保護下，僅膝蓋受到輕微擦挫傷，意識清醒。警方隨後對陳男進行檢測，已排除酒駕及毒駕情事，確切的肇事原因仍有待進一步釐清。

    頭份警方呼籲，高齡駕駛上路應加減速慢行，年長駕駛人在駕駛車輛上路時，因生理機能可能隨年齡增長而改變，應格外注意減速慢行，並隨時留意車前狀況與周遭的車流動態。高齡駕駛的家人也應多加關心長者的身體與精神狀態，以共同維護自身及其他用路人的生命財產安全。

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