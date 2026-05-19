獨攀雪山死亡女山友遺體運送下山 將俟檢察官相驗後交由家屬帶回

姚女遺體運抵東勢河濱公園，將暫時安放在東勢殯儀館，等候相驗。（民眾提供）

5月1日攀登雪山失聯18天，昨天終尋獲其遺體的姚姓女山友，空勤總隊今天一早出動直升機將其遺體吊掛運回東勢河濱公園，家屬也在現場等候，和平警分局環山派出所表示，姚女遺體將暫放東勢殯儀館，報請察官相驗後，再交由家屬帶回。

台中市消防局於5月5日接獲報案，指稱48歲姚姓女子於5月1日獨攀雪山後失聯，消防人員隨即啟動搜救，昨天早上7點52分，搜救人員從空拍機搜尋，發現姚女遺體在志佳陽往雪山約200公尺處下方的深斜坡，經消防人員接力，於昨天下午將姚女遺體搬運上稜線。

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今天上午空勤總隊第2大隊第3隊，出動直升機至和平區志佳陽大山棱線附近，將姚女遺體吊掛上直升機，於上午7點半左右降落東勢河濱公園。姚女的兒子及姐妹等家人昨即從台北等趕到東勢等候，和平警分局環山派出所表示，姚女遺體將暫時安放在東勢殯儀館，警方將於今天報請檢察官相驗後交由家屬帶回。

空勤出動直升機將姚女遺體吊掛運回東勢河濱公園。（民眾提供）

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