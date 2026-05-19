大甲媽遶境彰化打傷3警 警界人士：7落網1羈押5起訴有指標意義

今年大甲媽遶彰化3警被打傷，5名滋事者都被起訴。（資料照）

今年大甲媽遶境彰化市爆發肢體衝突造成3名員警受傷，彰化地檢署與縣警局施鐵腕陸續逮捕7名滋事者，其中1人被羈押，檢方也據此起訴5名嫌犯，創下歷來遶境衝突中首度有滋事者被羈押及最多人數遭起訴，警界人士指出，此舉具有指標意義，對明年及往後大甲媽遶境欲趁機滋事者具有嚇阻作用。

大甲媽4月18日行經彰化市爆發肢體衝突，造成3名員警受傷，彰化縣警察局案發後迅速拘捕傳喚5名犯嫌到案，其中1人經彰化地檢署聲押，由法院裁定收押禁見，彰化地檢署日前依聚眾妨害公務等罪名，起訴該5名犯嫌。彰警與刑事局偵查第六大隊等專案小組，擴大偵辦，再拘提傳喚2名共犯到案，持續追查，挖掘其他不法事證。

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警界指出，歷年來大甲媽遶境彰化發生過多起肢體衝突，其中有1年甚至發生3名員警與1名記者被打傷的最嚴重事件，但該年也只有3名滋事者被起訴，歷年來從未有滋事者因此被羈押，因此今年這起衝突事件，首度有滋事者被羈押，某種程度上也傳達出許多訊息，其中就是對於往後遶境時的維安具有宣導意義，只要動手就有可能被當成現行犯逮捕，嚴重者還可能因此被羈押、起訴，具有嚇阻作用。

彰化縣警局長陳世煌指出，警方對於任何假藉宗教名義、挑戰公權力的暴力行為採取「零容忍」態度，將本於「保障合法、取締非法、防制暴力」原則，依法嚴懲、絕不寬貸，淨化社會治安。

今年大甲媽遶彰化3警被打傷，首度有滋事者羈押。（資料照）

今年大甲媽遶彰化大亂鬥，警方查獲5名嫌犯，起出犯案證物。（資料照）

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