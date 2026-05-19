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    首頁 > 社會

    涉肢體性騷黃世杰女助理 「地方聞人」被起底︰科技公司董座

    2026/05/19 11:45 記者鄭淑婷／桃園報導
    呂男涉嫌肢體性騷過程全被拍下，檢方訊後諭知他20萬元交保。（資料照）

    呂男涉嫌肢體性騷過程全被拍下，檢方訊後諭知他20萬元交保。（資料照）

    民進黨桃園市長參選人黃世杰隨行女助理，本月16日在八德區餐會活動，遭到60歲呂姓地方仕紳肢體性騷，桃園地檢署檢察官昨（18）日指揮八德警分局偵辦，訊後諭知呂男20萬元交保，黃世杰透過臉書發布支持助理提告的聲明後，下方有名與涉案呂男同名同姓的網友留言「超扯超扯超扯」，議員黃瓊慧批「這是在自介嗎」，而呂男也被起底是科技公司董事長，「很愛蹭地方政治人物及立委」。

    黃瓊慧表示，呂姓地方人士昨晚被檢察官諭知20萬元交保，她們也發現疑似呂男本人的網友，竟在黃世杰臉書該篇文章留言「超扯超扯超扯」，更有熟悉呂男的人向她們爆料說，呂男不僅是科技公司董事長，也超愛蹭地方政治人物及立委，認為這樣有助於他的事業，當愛惜羽毛的政治人物不削與他為伍，他還會到處放話，讓很多人避之唯恐不及，真的不知他用此方式接近年輕女性政治工作者幾次了，只是這次她們不容姑息，讓他狠狠踢到鐵板。

    黃瓊慧表示，當她與議員許家睿陪同受害者報案時，呂男甚至表達要對拍下事發影片的議員及助理（意指議員許家睿）提告誹謗，「性騷別人的人還反過來要提告，這世界真的沒有是非了嗎」。

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