宜蘭登山聞人李昭元失聯逾7年宣告死亡 抹茶山攻頂停在4819次

宜蘭登山界聞人李昭元（中），2015年10月10日完成聖母登山步道攻頂4000次里程碑，與山友合影。（資料照）

宜蘭中山國小退休教師李昭元，19年內從礁溪聖母登山步道攻頂抹茶山4819次，被譽為「聖母登山步道百科全書」，不料2018年獨自縱走中央山脈，在台東向陽山區失聯後音訊全無，妻子聲請死亡宣告，宜蘭地院最近宣告李昭元已在去年4月1日下午12點死亡。

今年69歲的李昭元，1999年10月10日首次完成聖母登山步道攻頂，2015年10月10日達成4000次里程碑，百餘名山友齊聚五峰旗天主教堂作見證，本報也有報導，在登山界傳為美談，沒想到他在2018年4月縱走中央山脈失聯，聖母登山步道攻頂紀錄停留在4819次。

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2018年3月底，李昭元從高雄藤枝入山後縱走中央山脈到宜蘭，4月1日走到台東向陽山區有向友人報平安，後來便失去蹤影，搜救隊伍兵分多路上山搜尋，友人懸賞50萬元尋人，最終一無所獲。

李昭元失聯後宛如人間蒸發，楊姓妻子去年6月聲請死亡宣告，宜蘭地院裁定失蹤人應於7個月內陳報現尚生存，如不陳報，應宣告其為死亡，如今公示催告陳報期屆滿，法官作出死亡宣告裁定。

裁定書指出，李昭元2018年4月1日失去聯繫後生死不明，宜蘭地院准予對失蹤人為宣告死亡之公示催告，因公示催告陳報期間已屆滿，查無其他證據足認失蹤人現尚生存，2025年4月1日失聯屆滿7年，依民法第8條第1項規定，推定失蹤人於該日下午12時為死亡之時，依法宣告李昭元死亡。

李昭元（第2排右7）聖母登山步道攻頂4000次，數百山友齊見證。（資料照）

李昭元2018年4月在台東向陽山區失聯，搜救人員搭直升機上山搜尋，最終一無所獲。（資料照）

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